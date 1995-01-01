Описание

Canon RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z – очень интересный объектив, впервые сочетающий 3 таких важных параметра как широкий диапазон фокусных расстояний 24-105 мм, высокую светосилу f/2.8 и оптический стабилизатор изображения. Обратной стороной медали являются высокая цена и большой вес: объектив существенно тяжелее модели RF 24-70mm f/2.8 L IS USM (1.43 кг против 0.9 кг), не говоря уже про RF 24-105mm F4 L IS USM (0.7 кг).

Несмотря на более широкий диапазон фокусных расстояний, новый объектив даже немного превосходит по резкости RF 24-70mm f/2.8, что можно видеть из графиков MTF, и точно обходит RF 24-105mm f/4. Оптическая схема RF 24-105mm f/2.8 L IS USM Z включает 23 элемента в 18 группах, в их числе много специальных: 4 со сверхнизкой дисперсией (UD) и 3 асферических, один из которых является элементом нового типа – Replica Aspheric. Суть данной технологии заключается в том, что на элемент из минерального стекла наносится специальный полимерный материал, который затем обрабатывается и застывает. Такая технология позволяет создавать более сложную форму поверхности по сравнению с обычными отлитыми из стекла асферическими элементами (GMo), что обеспечивает более эффективную коррекцию сферических аберраций.

Фокусировка и трансфокация обеспечиваются исключительно внутренним перемещением линз, передняя часть объектива не выезжает из корпуса. Вместе с большим количеством внутренних уплотнителей это обеспечивает отличную защиту от попадания пыли и влаги, а также позволяет сохранять центр тяжести в одной и той же точке, что может быть важно при использовании штативов и внешних электронных подвесов (стэдикамов). Объектив идет в комплекте со съемной лапкой, которая пригодится для правильной балансировке камеры на штативе, а также может использоваться как ручка для захвата.

Фокусировка осуществляется с помощью 2 Nano USM моторов и плавающих элементов, поэтому качество изображения не ухудшается при фокусировке на минимальной дистанции, а сам процесс наведения на резкость происходит практически мгновенно. Интересно, что объектив обладает ограничителем дистанций автофокуса – обычно такие ограничители устанавливаются только на длиннофокусную оптику. Чтобы камера не сбивалась на препятствия, внезапно возникающие прямо перед фотографом, минимальную дистанцию фокусировки можно ограничить 1 метром (без ограничителя: 0.45 м). Важно, что минимальная дистанция фокусировки (МДФ) остается постоянной во всем диапазоне фокусных расстояний, от 24 до 105 мм. Смещение фокуса при трансфокации является минимальным, а с определенными камерами Canon также можно будет включить коррекцию «дыхания фокуса» (эффект, когда границы кадра смещаются при изменении дистанции фокусировки).

Оптический стабилизатор данной модели работает с эффективностью до 5.5 ступеней экспозиции сам по себе, а при установке на камеры с матричным стабилизатором – до 8 ступеней.

Интересной особенностью объектива является механическое кольцо управления диафрагмой – впервые для EF и RF объективов Canon (не считая кинооптику линейки Cine). Данное кольцо позволяет плавно, бесступенчато управлять 11-лепестковой диафрагмой: минимальный шаг составляет всего 1/32 ступени, а не 1/3 ступени, как у других объективов Canon. Важно иметь в виду, что данная функция работает только в режиме видео, а в режиме фото кольцо следует поставить в положение A (управление будет осуществляться через камеру). Небольшой рычажок-блокиратор позволяет зафиксировать кольцо в этом положении. Обратите внимание, что данное кольцо совместимо не со всеми камерами: камера должна получить специальное обновление прошивки, которое было выпущено не ранее декабря 2023 года (уточняйте информацию на сайте поддержки Canon).

В качестве опции для съемки видео с плавными «наездами» и «отъездами» камеры для объектива будет доступен блок PZ-E2, который устанавливается на его корпус сбоку. Данный блок обеспечивает равномерную скорость зуммирования, чего крайне сложно добиться при простом вращении кольца от руки. Скорость вращения регулируется, а сам блок может питаться как от камеры, так и от внешнего источника через USB-C порт. Что интересно, блоком PZ-E2 можно будет управлять дистанционно, через приложение Canon Camera Connect, EOS Utility или Browser Remote.

Объектив определенно будет интересен репортажным, новостным, свадебным фотографам, которым крайне важна и высокая светосила, и широкий диапазон фокусных расстояний, который позволяет не упускать время на замену оптики. Конечно, он также будет интересен и видеографам, а возможность дистанционно управлять трансфокацией и вовсе уникальна для фотографической оптики – обычно такое встречается только у телевизионных или кинообъективов.