Четвертый объектив, выпущенный в линейке светосильной оптики Canon с моторами VCM (20mm f/1.4, 24mm f/1.4, 35mm f/1.4 и 50mm f/1.4 L VCM). Все объективы имеют одинаковую длину корпуса (99.3 мм), а также почти не отличаются между собой по весу, что важно при использовании электронных стабилизаторов (стедикамов). Это также первый сверхширокоугольный фиксфокальный RF объектив L-­серии. Угол зрения и высокая светосила объектива делают его идеальным выбором для съемки пейзажей (включая ночные), архитектуры, интерьеров, астрофотографии, уличной фотографии и так далее.

Ключевые особенности:

Кинематографические изображения с высокой детализацией

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения благодаря передовым оптическим технологиям, минимальному «дыханию» фокуса и 11-лепестковой диафрагме. Как можно видеть из графика MTF, даже на полностью открытой диафрагме объектив демонстрирует превосходную резкость по центру, которая лишь незначительно снижается к границам кадра. Диафрагмирование на 1-2 ступени еще больше выпрямляет эту кривую. Оптическая схема включает 15 элементов в 11 группах, из них 2 асферических, 3 низкодисперсионных (2 UD + 1 Super UD) и специальный элемент, 1 рассеивающий в синем спектре (BR, Blue Spectrum Refractive). Последний элемент встречается довольно редко, обычно Canon применяет его в объективах с высокой светосилой, так как он очень эффективно корректирует хроматические аберрации, свойственные такой оптике. Дыхание фокуса (смещение границ кадра при изменении дистанции фокуса) исправлено практически полностью, а включение электронной коррекции, доступной в современных камерах EOS, исправляет его до конца. 11-лепестковая диафрагма придает бликам округлую форму даже в прикрытом положении, что улучшает характер размытия фона (боке).

Точность в каждом кадре при съемке видео или фотографий

Объектив оснащен кольцом управления диафрагмой, которое позволяет плавно закрывать и открывать ее во время съемки видео, изменяя тем самым глубину резкости изображения. Кольцо совместимо не со всеми камерами: EOS R1, EOS R5 Mark II, EOS R50 V и все будущие поколения камер поддерживают его полностью, и в фото-, и в видеорежиме. Более старые камеры Canon R не поддерживают управление в режиме фото, а режиме видеосъемки, как пишет сам производитель, могут возникнуть сложности с использованием автофокуса, имейте это в виду. Поскольку диафрагмирование с помощью кольца осуществляется очень плавно (шаг 1/32 ступени), на экране камеры при этом может показываться не точное, а приблизительное значение (экранный интерфейс показывает с точностью до 1/3 ступени). Зато это обеспечивает высокую плавность работы: диафрагмирование осуществляется без сколь-нибудь заметных скачков экспозиции. Кольцо диафрагмы можно заблокировать в положении А, чтобы менять ее значения через камеру. На корпусе также присутствует стандартное многофункциональное кольцо управления (Control Ring), которое можно использовать для ручной фокусировки или изменения других параметров (ISO, экспокоррекция и так далее). Имеется одна пользовательская кнопка, функцию которой можно задать через меню камеры.

Мощный VCM (Voice Coil Motor) – это мотор фокусировки нового поколения. Он работает приблизительно по тому же принципу, что и динамики аудиосистем, – за счет изменения магнитного поля медной катушки, расположенной в его центре. Это позволяет перемещать линзы максимально плавно, без шагов, а также очень быстро, точно и бесшумно. При этом VCM моторы легко справляются с большим весом линз, что выгодно отличает их от приводов других типов. Обратите внимание, что VCM моторы при работе создают электромагнитное излучение (низкого уровня), поэтому лицам с кардиостимуляторами следует обращаться с ними с повышенной осторожностью.

Прочная конструкция, соответствующая профессиональным требованиям

Благодаря высокому качеству сборки L-­серии, защите от пыли и влаги и покрытию из флюорина на переднем элементе гибридный фикс-объектив RF 20MM F1.4L VCM способен выдержать работу в любых условиях.