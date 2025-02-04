Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon RF 16mm f/2.8 STM

  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
  • RF 16mm f/2.8 STM
Код товара:УТ-00069042
Артикул:@ 5051C005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Широкий угол обзора, высокая светосила и превосходные автопортреты
Представляем RF 16mm F2.8 STM. Это идеальный бюджетный объектив серии EOS R для ведения видеоблогов и не только. Этот легкий, сверхкомпактный полнокадровый фикс-объектив 16 мм выводит изображения и видео на новый уровень, обеспечивая четкие широкоугольные изображения и вдохновляя на творчество при съемке любых объектов — от пейзажей до архитектуры и даже астрофотографии. Можете ли вы позволить себе отказаться от этого?

Основные особенности

Сверхширокий угол обзора позволяет вместить в кадр все детали
Фокусное расстояние 16 мм обеспечивает сверхширокий угол, оптимальный для ведения видеоблогов, съемки панорам, интерьеров и общих планов.

Плавный и бесшумный мотор STM, который идеально подходит для съемки видео
STM мотор объектива обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку для фото и видео.

Большая круглая диафрагма f/2.8
Диафрагма f/2.8 обеспечивает мягкое размытие фона (боке), идеально подходит для съемки пейзажей с большим числом деталей на переднем плане, а также для управления глубиной резкости при ведении видеоблогов.

Компактный и легкий объектив, который можно взять с собой куда угодно
RF 16mm F2.8 STM весит всего 165 г и имеет длину 40,1 мм, поэтому его можно не снимать с камеры целый день или положить в сумку и взять с собой для съемки неожиданных моментов.

Превосходное качество изображения
Объектив RF 16mm F2.8 STM оснащен девятью линзами, расположенными в семи группах, с одной асферической линзой PMo для превосходной цветопередачи и создания четких контрастных изображений — идеально для архитектурной и трэвел-съемки.

Съемка крупным планом в кроп-режиме
При съемке в кроп-режиме (APS-C) RF 16mm F2.8 STM становится широкоугольным объективом 25,6 мм — фактически вторым объективом, — что делает его идеальным для создателей контента, ищущих дополнительные варианты съемки.

Характеристики
Байонет: Canon RF
Фокусное расстояние: 16 мм
Относительное отверстие: 1:2.8
Минимальная диафрагма: 1:22
Минимальная дистанция фокусировки: 0.13 м
Угол поля зрения: 98°, 74°10, 108°10 (горизонтальный, вертикальный, диагональный)
Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах, из них 1 асферический PMo
Диаметр светофильтра: 43 мм
Число лепестков диафрагмы: 7
Физические характеристики
Вес: 165 г
Размеры: 69.2 х 40.1 мм
Прочие особенности
Дата анонса: 14.09.2021
Комплектация: крышки передняя и задняя