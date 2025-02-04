Объектив Canon RF 16mm f/2.8 STM
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Характеристики
Описание
Широкий угол обзора, высокая светосила и превосходные автопортреты
Представляем RF 16mm F2.8 STM. Это идеальный бюджетный объектив серии EOS R для ведения видеоблогов и не только. Этот легкий, сверхкомпактный полнокадровый фикс-объектив 16 мм выводит изображения и видео на новый уровень, обеспечивая четкие широкоугольные изображения и вдохновляя на творчество при съемке любых объектов — от пейзажей до архитектуры и даже астрофотографии. Можете ли вы позволить себе отказаться от этого?
Основные особенности
Сверхширокий угол обзора позволяет вместить в кадр все детали
Фокусное расстояние 16 мм обеспечивает сверхширокий угол, оптимальный для ведения видеоблогов, съемки панорам, интерьеров и общих планов.
Плавный и бесшумный мотор STM, который идеально подходит для съемки видео
STM мотор объектива обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку для фото и видео.
Большая круглая диафрагма f/2.8
Диафрагма f/2.8 обеспечивает мягкое размытие фона (боке), идеально подходит для съемки пейзажей с большим числом деталей на переднем плане, а также для управления глубиной резкости при ведении видеоблогов.
Компактный и легкий объектив, который можно взять с собой куда угодно
RF 16mm F2.8 STM весит всего 165 г и имеет длину 40,1 мм, поэтому его можно не снимать с камеры целый день или положить в сумку и взять с собой для съемки неожиданных моментов.
Превосходное качество изображения
Объектив RF 16mm F2.8 STM оснащен девятью линзами, расположенными в семи группах, с одной асферической линзой PMo для превосходной цветопередачи и создания четких контрастных изображений — идеально для архитектурной и трэвел-съемки.
Съемка крупным планом в кроп-режиме
При съемке в кроп-режиме (APS-C) RF 16mm F2.8 STM становится широкоугольным объективом 25,6 мм — фактически вторым объективом, — что делает его идеальным для создателей контента, ищущих дополнительные варианты съемки.
|Характеристики
|Байонет:
|Canon RF
|Фокусное расстояние:
|16 мм
|Относительное отверстие:
|1:2.8
|Минимальная диафрагма:
|1:22
|Минимальная дистанция фокусировки:
|0.13 м
|Угол поля зрения:
|98°, 74°10, 108°10 (горизонтальный, вертикальный, диагональный)
|Конструкция объектива:
|9 элементов в 7 группах, из них 1 асферический PMo
|Диаметр светофильтра:
|43 мм
|Число лепестков диафрагмы:
|7
|Физические характеристики
|Вес:
|165 г
|Размеры:
|69.2 х 40.1 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|14.09.2021
|Комплектация:
|крышки передняя и задняя