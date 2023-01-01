Описание

Широкий угол обзора, высокая светосила и превосходные автопортреты

Представляем RF 16mm F2.8 STM. Это идеальный бюджетный объектив серии EOS R для ведения видеоблогов и не только. Этот легкий, сверхкомпактный полнокадровый фикс-объектив 16 мм выводит изображения и видео на новый уровень, обеспечивая четкие широкоугольные изображения и вдохновляя на творчество при съемке любых объектов — от пейзажей до архитектуры и даже астрофотографии. Можете ли вы позволить себе отказаться от этого?

Основные особенности

Сверхширокий угол обзора позволяет вместить в кадр все детали

Фокусное расстояние 16 мм обеспечивает сверхширокий угол, оптимальный для ведения видеоблогов, съемки панорам, интерьеров и общих планов.

Плавный и бесшумный мотор STM, который идеально подходит для съемки видео

STM мотор объектива обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку для фото и видео.

Большая круглая диафрагма f/2.8

Диафрагма f/2.8 обеспечивает мягкое размытие фона (боке), идеально подходит для съемки пейзажей с большим числом деталей на переднем плане, а также для управления глубиной резкости при ведении видеоблогов.

Компактный и легкий объектив, который можно взять с собой куда угодно

RF 16mm F2.8 STM весит всего 165 г и имеет длину 40,1 мм, поэтому его можно не снимать с камеры целый день или положить в сумку и взять с собой для съемки неожиданных моментов.

Превосходное качество изображения

Объектив RF 16mm F2.8 STM оснащен девятью линзами, расположенными в семи группах, с одной асферической линзой PMo для превосходной цветопередачи и создания четких контрастных изображений — идеально для архитектурной и трэвел-съемки.

Съемка крупным планом в кроп-режиме

При съемке в кроп-режиме (APS-C) RF 16mm F2.8 STM становится широкоугольным объективом 25,6 мм — фактически вторым объективом, — что делает его идеальным для создателей контента, ищущих дополнительные варианты съемки.