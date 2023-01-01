Описание

Сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 14–35 мм

Этот компактный широкоугольный зум-объектив сочетает в себе превосходные оптические характеристики и универсальность, что делает его идеальным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры, путешествий и видео превосходного качества.

Постоянная диафрагма F4

Максимальная диафрагма F4 сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний, исключая колебания выдержки и ISO при зумировании.

Превосходное оптическое качество

RF 14-35MM F4L IS USM использует сочетание асферических элементов, обеспечивающих четкость по всему диапазону зумирования, и элементов UD (ультранизкодисперсионных) и легендарных покрытий Canon ASC и SWC.

Изображения без дрожания

Объектив RF 14-35MM F4L IS USM с технологией шагового двигателя USM обеспечивает четкость снимков, в частности при съемке с рук в условиях слабого освещения. Технология стабилизации изображения, эквивалентной 5.5 ступеням экспозиции, повышает эффективность до 7 ступеней при установке на камеры с системой IBIS.

Быстрый отклик и точность

Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку, идеальную для съемки видеоблога и других жанров видеосъемки.

Быстрое интуитивное управление

Объектив RF 14-35MM F4L IS USM оснащен настраиваемым кольцом управления, которое позволяет быстро регулировать ISO, диафрагму или режим автофокусировки, продолжая наблюдать за сценой.

Надежность легендарной L-серии

Уверенно снимайте в любых условиях благодаря качеству сборки, соответствующему стандартам L-серии, — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие обеспечивает защиту от капель воды и пыли.