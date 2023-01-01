Объектив Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM
Код товара : УТ-00066055
Артикул : @ 5776C002
249 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Физические характеристики
Вес
935 г
Описание
Портретный телеобъектив с высокой светосилой, снабженный оптическим стабилизатором с эффективностью 5.5 ступеней (или 8 ступеней – при работе в паре с внутрикамерным стабилизатором изображения). Превосходная резкость от края до края и красивое боке: в оптической схеме специально не стали применять асферические элементы, поэтому у бликов отсутствует пористая «луковая» структура. 3 UD элемента (со сверхнизким коэффициентом дисперсии) успешно исправляют хроматизм.
В объективе используется 2 типа просветляющего покрытия: классическое Super Spectra Coating и специальное Air Sphere Coating, это позволяет успешно бороться с ореолами, которые обычно возникают при съемке с контровым светом. В комплекте также идет глубокая пластиковая бленда.
Современный мотор Nano USM обеспечивает быструю и плавную фокусировку, одинаково хорошо подходящую для фото и видео. На корпусе объектива располагается многофункциональное кольцо Control Ring и 2 программируемые кнопки, на которые можно привязать функции по вашему выбору. Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги.
Canon RF 135mm f/1.8 L USM отлично подходит для портретной съемки, съемки fashion и спорта в помещении.