Объектив Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM
Код товара : УТ-00066057
Артикул : @ 4112C005
349 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимльное фокусное расстояние, мм
500
Относительное отверстие
1:4.5 – 1:7.1
Минимальная диафрагма
1:32 – 1:51
Минимальная дистанция фокусировки
0.9 - 1.2 м
Угол поля зрения
20° – 4°, 14° – 2° 45', 24° – 5° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
20 элементов в 14 группах
Физические характеристики
Вес
1530 г (со штативным адаптером), 1370 г (только корпус)
Размеры товара
93.8 х 207.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ET-83F (WIII), чехол LZ1328, штативный адаптер F (WIII)
Описание
Диапазон фокусных расстояний 100–500 мм, а также качество сборки L-серии и стабилизация изображения, эквивалентная 5 ступеням экспозиции, делают RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM устройством с исключительной производительностью, а UD-элементы объектива и покрытие ASC обеспечивают несравненную контрастность и четкость для создания изображений высочайшего качества.
Добейтесь превосходной контрастности и четкости
Вы обязательно заметите разницу — изображения по всему диапазону зумирования станут более качественными благодаря сборке L-серии, линзе Super UD и шести элементам UD, а также плавными за счет стабилизации изображения, эквивалентной 5 ступеням экспозиции.
Быстрая, плавная и почти бесшумная автофокусировка
Два мотора Nano USM обеспечивают быструю, плавную и практически бесшумную автофокусировку, в то время как группа плавающих линз дает новые возможности съемки, позволяя фокусироваться на объектах с расстояния от 0,9 м.
Легко взять с собой куда угодно
Модель RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM — это походный зум-телеобъектив весом всего 1530 г с креплением штатива и размером 207 мм в сложенном состоянии. Его прочность обеспечивается в том числе герметичной конструкцией с защитой от пыли и влаги, а также защитой от нагревания.
Не сводите глаз с объекта
Сосредоточьтесь на съемке важных моментов с кольцом управления на объективе, которое позволяет настраивать различные параметры камеры, такие как значение диафрагмы или выдержку.
Превосходный объектив для…
Дикая природа
Универсальное устройство с расширенным теледиапазоном 100–500 мм (по сравнению с традиционным объективом 100–400 мм). Будьте уверены в эффективности покрытия объектива ASC и защиты от погодных воздействий даже в экстремальных условиях.
Спорт
Впечатляющая оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции (стандарт CIPA) — до 6 ступеней при сочетании встроенного стабилизатора и оптического стабилизатора в случае использования EOS R5 и EOS R6, — а также два мотора автофокусировки Nano USM и элементы объектива UD и Super-UD позволяют RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM обеспечивать высокую четкость и превосходную стабилизацию изображения даже при съемке динамичных объектов.