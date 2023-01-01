Описание

Диапазон фокусных расстояний 100–500 мм, а также качество сборки L-серии и стабилизация изображения, эквивалентная 5 ступеням экспозиции, делают RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM устройством с исключительной производительностью, а UD-элементы объектива и покрытие ASC обеспечивают несравненную контрастность и четкость для создания изображений высочайшего качества.

Добейтесь превосходной контрастности и четкости

Вы обязательно заметите разницу — изображения по всему диапазону зумирования станут более качественными благодаря сборке L-серии, линзе Super UD и шести элементам UD, а также плавными за счет стабилизации изображения, эквивалентной 5 ступеням экспозиции.

Быстрая, плавная и почти бесшумная автофокусировка

Два мотора Nano USM обеспечивают быструю, плавную и практически бесшумную автофокусировку, в то время как группа плавающих линз дает новые возможности съемки, позволяя фокусироваться на объектах с расстояния от 0,9 м.

Легко взять с собой куда угодно

Модель RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM — это походный зум-телеобъектив весом всего 1530 г с креплением штатива и размером 207 мм в сложенном состоянии. Его прочность обеспечивается в том числе герметичной конструкцией с защитой от пыли и влаги, а также защитой от нагревания.

Не сводите глаз с объекта

Сосредоточьтесь на съемке важных моментов с кольцом управления на объективе, которое позволяет настраивать различные параметры камеры, такие как значение диафрагмы или выдержку.

Превосходный объектив для…

Дикая природа

Универсальное устройство с расширенным теледиапазоном 100–500 мм (по сравнению с традиционным объективом 100–400 мм). Будьте уверены в эффективности покрытия объектива ASC и защиты от погодных воздействий даже в экстремальных условиях.

Спорт

Впечатляющая оптическая стабилизация, эквивалентная 5 ступеням экспозиции (стандарт CIPA) — до 6 ступеней при сочетании встроенного стабилизатора и оптического стабилизатора в случае использования EOS R5 и EOS R6, — а также два мотора автофокусировки Nano USM и элементы объектива UD и Super-UD позволяют RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM обеспечивать высокую четкость и превосходную стабилизацию изображения даже при съемке динамичных объектов.