Объектив Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM
Код товара : УТ-00065548
Артикул : @ 5050C005
76 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимльное фокусное расстояние, мм
400
Относительное отверстие
1:5.6 - 1:8
Минимальная диафрагма
1:32 - 1:45
Минимальная дистанция фокусировки
1.2 м при 100 мм; 0.88 м при 200 мм; 0.95 м при 300 мм; 1.05 м при 400 мм
Угол поля зрения
20° – 5° 10', 14° – 3° 30', 24° – 6° 10' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
12 элементов в 9 группах (1x низкодисперсионный UD, 1x асферический элемент PMo)
Физические характеристики
Вес
635 г
Размеры товара
79.5 х 164.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
В самом центре приключений
Используйте этот легкий и компактный зум-объектив RF 100–400 мм для съемки диких животных, спортивных состязаний и приключений в кругу семьи с большого расстояния. Благодаря передовому оптическому стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, превосходной фокусировке на малых расстояниях и широкому теледиапазону фокусных расстояний этот объектив станет прекрасным и недорогим решением, которое позволит приблизить происходящие вдалеке события.
Основные особенности
С легкостью снимайте отдаленные объекты
Диапазон фокусных расстояний RF 100-400mm F5.6-8 IS USM обеспечивает необходимую гибкость, позволяя фотографировать объекты как на малом, так и на большом расстоянии. Он идеально подходит для фотосъемки спорта, дикой природы и повседневных приключений.
Сверхчеткость и плавность
Мощный оптический стабилизатор с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, позволяет создавать четкие фотографии и плавные видео при съемке с рук без необходимости брать с собой тяжелый штатив.
Компактная и легкая конструкция
Этот компактный и легкий объектив длиной 164,7 мм и весом 635 г отличается превосходной развесовкой даже в полностью выдвинутом положении и легко поместится в сумке для оборудования.
Быстрая и плавная автофокусировка
Мотор Nano USM обеспечивает быструю, тихую и плавную фокусировку, а кольцо управления объективом позволяет управлять параметрами. Кроме того, 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный эффект размытия заднего плана.
Фокусное расстояние супертелеобъектива
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM идеально подходит для съемки животных и отдаленных объектов, обеспечивая превосходные результаты благодаря ультранизкодисперсионным линзам и современным покрытиям.
Расширьте диапазон фокусных расстояний
Увеличьте охват с экстендерами Canon RF, которые полностью совместимы с датчиками замера экспозиции и системой автофокусировки и обеспечивают высочайшую точность даже на максимальных фокусных расстояниях.