Описание

40-кратный оптический зум

Датчик изображения CMOS 20,3 МП и процессор DIGIC 8

Видео 4K

ЖК-экран с возможностью поворота на 180 градусов

Подключение по Bluetooth®

Путешествуйте с 40-кратным оптическим зумом в кармане

Компактная PowerShot SX740 HS толщиной всего 39,9 мм представляет собой мощную камеру с суперзум-объективом. Функция ZoomPlus удваивает 40-кратный оптический зум с помощью цифровых технологий, а сочетание процессора Canon DIGIC 8 и датчика изображения CMOS позволит легко создавать высококачественные фото и видео на любом расстоянии и в любое время суток.

Сохраняйте моменты в Ultra HD

Невероятное разрешение 4K и стабилизация по 5 осям обеспечивают потрясающую детализацию любых изображений даже при съемке в движении. Создавайте видео 4K или таймлапс, а также захватывайте кадры разрешением приблизительно 8 мегапикселей из этих видео, которые позволят снова и снова проживать памятные моменты.

Уверенно создавайте фотографии с разрешением 20,3 МП

Уникальный процессор Canon DIGIC 8 эффективно управляет выбранными настройками PowerShot SX740 HS, создавая фотографии с разрешением 20,3 МП, а режим Hybrid Auto позволит смонтировать видео из ваших лучших фотографий прошедшего дня. Функция Zoom Framing Assist автоматически настраивает зум или фокусировку на лицах, чтобы обеспечить наилучшую композицию кадра.

Публикуйте и храните фотографии с помощью Wi-Fi и функции Auto Transfer

С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® камера PowerShot SX740 HS будет подключена к вашему мобильному устройству Android или iOS, что позволит добавлять метки геолокации на фотографии и сохранять данные о местоположении GPS для построения маршрута ваших поездок, где бы вы ни находились. Ваши памятные моменты будут под надежной защитой благодаря функции Auto Transfer, которая автоматически создает резервные копии фотографий и видео на вашем мобильном устройстве или компьютере.

Не упустите ни единого момента благодаря высокой скорости съемки

Камера PowerShot SX740 HS отличается быстрой автофокусировкой и высокой чувствительностью спуска затвора, а также поддерживает режим непрерывной съемки со скоростью 10 кадров/сек. и возможность зарядки на ходу через USB. Создавайте автопортреты нового уровня благодаря сверхбыстрой съемке, режиму Self Portrait и откидному ЖК-экрану с возможностью поворота для создания идеального кадра.

Новые технологии:

DIGIC 8

Самый новый, быстрый и мощный процессор обработки изображений Canon DIGIC 8 эффективно управляет многими дополнительными параметрами камеры PowerShot SX740 HS, включая запись видео 4K, таймлапс 4K, а также захват кадра из видео 4K, скорость серийной съемки и функцию Zoom Framing Assist, которая автоматически распознает лица и настраивает зум для наилучшей композиции кадра.

Автоматическая синхронизация и передача изображений*

Благодаря функции Auto Transfer пользователи могут автоматически отправлять изображения на сопряженный компьютер или мобильное устройство без необходимости подключения к Canon Image Gateway. Благодаря поддержке Bluetooth камеру PowerShot SX740 HS можно подключить к совместимому мобильному устройству (Android и iOS) с установленным приложением Canon Camera Connect или к компьютеру с установленной утилитой Canon Image Transfer Utility 2; также доступно подключение по Wi-Fi.

* Мобильные устройства: совместимые устройства iOS и Android с установленным приложением Canon Camera Connect. Дополнительная информация содержится в технических характеристиках.

Компьютеры: Mac и ПК с установленной программой Canon Image Transfer Utility 2. Дополнительная информация содержится в технических характеристиках.