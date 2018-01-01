Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX740 HS, черный
Код товара : УТ-00062516
Артикул : # 2955C002
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Характеристики
Объектив
Объектив
f 4,3 - 172 мм / 3.3 - 6.9 (24–960 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
40х
Стабилизатор изображения
оптический, 5-осевой интеллектуальный динамический стабилизатор, эффективность приблизительно 3.5 ступени экспозиции
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с., 10 с., пользовательский
Размер фотоизображения
5184 x 3888 (4:3), 5184 x 2912 (16:9), 5184 x 3456 (3:2), 3888 x 3888 (1:1)
Баланс белого
авто, 5 предустановок, пользовательский
Серийная съемка
10 кадров/с (с покадровой фокусировкой, на первом снимке), 7.4 кадра/с (со следящей АФ), до заполнения карты памяти
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
JPEG
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х, 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат записи звука
MPEG4 AAC-LC стерео
Видеосъемка
UHD 4K 30p, Full HD 60p
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
3840х1920
Фокусировка
Функции автофокуса
фокусировка по контрасту: лицо и слежение (9 точек), слежение, зона, 1 точка, по центру, покадровая или следящая, макро от 1 см
Ручная фокусировка
есть, с усилением контуров (фокус-пикинг)
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" CMOS с обратной подсветкой
Светочувствительность
ISO 80 - 3200
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
20.3
Прочие особенности
Особые характеристики
GPS через мобильное устройство (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах)
Дата анонса
01.01.2018
Комплектация
аккумулятор NB-13L, зарядное устройство CB-2LHE со шнуром питания, ремешок на запястье WS-800, комплект инструкций
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
Оценочный замер, центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке)
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции
нет
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
нет
Дисплей
3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 922 000 точек, откидной (вверх до 180°), 5 уровней яркости
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), для 4K видео требуются карты класса U3 / V30 и выше
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NB-13L, прибл. 265 кадров по стандарту CIPA, 370 кадров в Эко-режиме; доступна зарядка через USB
Физические характеристики
Вес
299 г (включая аккумулятор и карту памяти)
Размеры товара
110.1 х 63.8 х 39.9 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
Canon HF-DC2
Встроенная вспышка
Есть
Описание
- 40-кратный оптический зум
- Датчик изображения CMOS 20,3 МП и процессор DIGIC 8
- Видео 4K
- ЖК-экран с возможностью поворота на 180 градусов
- Подключение по Bluetooth®
Путешествуйте с 40-кратным оптическим зумом в кармане
Компактная PowerShot SX740 HS толщиной всего 39,9 мм представляет собой мощную камеру с суперзум-объективом. Функция ZoomPlus удваивает 40-кратный оптический зум с помощью цифровых технологий, а сочетание процессора Canon DIGIC 8 и датчика изображения CMOS позволит легко создавать высококачественные фото и видео на любом расстоянии и в любое время суток.
Сохраняйте моменты в Ultra HD
Невероятное разрешение 4K и стабилизация по 5 осям обеспечивают потрясающую детализацию любых изображений даже при съемке в движении. Создавайте видео 4K или таймлапс, а также захватывайте кадры разрешением приблизительно 8 мегапикселей из этих видео, которые позволят снова и снова проживать памятные моменты.
Уверенно создавайте фотографии с разрешением 20,3 МП
Уникальный процессор Canon DIGIC 8 эффективно управляет выбранными настройками PowerShot SX740 HS, создавая фотографии с разрешением 20,3 МП, а режим Hybrid Auto позволит смонтировать видео из ваших лучших фотографий прошедшего дня. Функция Zoom Framing Assist автоматически настраивает зум или фокусировку на лицах, чтобы обеспечить наилучшую композицию кадра.
Публикуйте и храните фотографии с помощью Wi-Fi и функции Auto Transfer
С поддержкой Wi-Fi и Bluetooth® камера PowerShot SX740 HS будет подключена к вашему мобильному устройству Android или iOS, что позволит добавлять метки геолокации на фотографии и сохранять данные о местоположении GPS для построения маршрута ваших поездок, где бы вы ни находились. Ваши памятные моменты будут под надежной защитой благодаря функции Auto Transfer, которая автоматически создает резервные копии фотографий и видео на вашем мобильном устройстве или компьютере.
Не упустите ни единого момента благодаря высокой скорости съемки
Камера PowerShot SX740 HS отличается быстрой автофокусировкой и высокой чувствительностью спуска затвора, а также поддерживает режим непрерывной съемки со скоростью 10 кадров/сек. и возможность зарядки на ходу через USB. Создавайте автопортреты нового уровня благодаря сверхбыстрой съемке, режиму Self Portrait и откидному ЖК-экрану с возможностью поворота для создания идеального кадра.
Новые технологии:
DIGIC 8
Самый новый, быстрый и мощный процессор обработки изображений Canon DIGIC 8 эффективно управляет многими дополнительными параметрами камеры PowerShot SX740 HS, включая запись видео 4K, таймлапс 4K, а также захват кадра из видео 4K, скорость серийной съемки и функцию Zoom Framing Assist, которая автоматически распознает лица и настраивает зум для наилучшей композиции кадра.
Автоматическая синхронизация и передача изображений*
Благодаря функции Auto Transfer пользователи могут автоматически отправлять изображения на сопряженный компьютер или мобильное устройство без необходимости подключения к Canon Image Gateway. Благодаря поддержке Bluetooth камеру PowerShot SX740 HS можно подключить к совместимому мобильному устройству (Android и iOS) с установленным приложением Canon Camera Connect или к компьютеру с установленной утилитой Canon Image Transfer Utility 2; также доступно подключение по Wi-Fi.
* Мобильные устройства: совместимые устройства iOS и Android с установленным приложением Canon Camera Connect. Дополнительная информация содержится в технических характеристиках.
Компьютеры: Mac и ПК с установленной программой Canon Image Transfer Utility 2. Дополнительная информация содержится в технических характеристиках.