Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Graphite Edition
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Описание
Ограниченная серия фотоаппаратов Canon PowerShot G7 X Mark III, выпущенная к 30-летнему юбилею модельной линейки PowerShot. Камера отличается графитовым цветом верхней панели, логотипом «30th» и специальным оформлением кольца управления (Control ring), которое располагается на объективе: вместо обычной линейной насечки здесь используется ромбовидная.
С линейки PowerShot началось производство цифровых компактных фотоаппаратов Canon, доступных широкому кругу пользователей. Камера PowerShot 600 с разрешением всего 0.5 Мп, выпущенная в июле 1996 года, ознаменовала начало полномасштабного перехода к эре цифровой фотографии.
PowerShot G7 X Mark III обладает широкими возможностями съемки благодаря многослойному stacked CMOS-сенсору размером 1" с эффективным разрешением около 20,1 мегапикселей, процессору Digic 8 и оптике с 4.2-кратным оптическим зумом и очень высокой (для зум-объективов) светосилой f/1.8-2.8. Камера может вести серийную съемку со скоростью до 20 кадров/с и записывать видео в формате 4К 30р (+ рапид Full HD 120p). Оптическая стабилизация устраняет дрожание изображения и смаз фотографий, а экран камеры откидывается вверх для удобства съемки от пояса и вплоть до 180° – для записи самого себя. Камера обладает изящным стилем и выверенной эргономикой: удобный выступ под пальцы спереди и небольшой выступ для большого пальца на задней панели, верхний диск компенсации экспозиции и многофункциональное кольцо на объективе (функцию можно задать через меню камеры). При этом фотоаппарат остается по-настоящему компактным, он легко помещается в карман верхней одежды или в небольшую женскую сумочку, что позволяет не задумываться, взять ли его с собой.
Захватывающие видео, которые понравятся вашей аудитории
Впечатляйте зрителей четкостью 4K и высокой частотой до 120 кадров/с. Подключение к микрофону позволяет записывать кристально чистый звук, а подключение к Wi-Fi упрощает процедуру публикации и ведения прямых трансляций на YouTube.
Создавайте контент так, как вам нравится
PowerShot G7 X MARK III делает творческий процесс проще. Создавайте портреты, делайте панорамы и селфи, а также фотографируйте еду — датчик изображения 20,1 МП справится с любыми задачами.
Выделяйтесь
Привлеките внимание аудитории благодаря малой глубине резкости, которая позволяет сделать акцент на основном объекте съемки. Даже созданные при слабом освещении видео и фотографии выглядят потрясающе и отличаются высокой детализацией.
Быстрота и удобство использования
Удобный сенсорный экран можно повернуть так, чтобы с легкостью создавать селфи и записывать видеоблоги. Настраивайте параметры камеры так, как удобно вам, с помощью назначаемых элементов управления.
Стабильное подключение через Bluetooth®**
Беспроводное управление, публикация и прямые трансляции на YouTube
Выполните сопряжение PowerShot G7 X Mark III со смартфоном или планшетом, чтобы сделать процедуру публикации файлов в Сети гораздо проще. Используйте приложение Canon Camera Connect для дистанционной фото- и видеосъемки.
Технология, которая дает вам преимущество
Быстрый процессор DIGIC 8 позволяет создавать фотографии со скоростью до 30 кадров/с — даже при съемке в формате RAW, который обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.
Новые технологии
Функция прямой трансляции на YouTube позволяет пользователям транслировать контент в реальном времени на свой канал YouTube, когда они подключены через Wi-Fi к своему мобильному устройству или к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Для этого достаточно ввести одноразовый код и выбрать режим прямой трансляции. Во время прямой трансляции на дисплее отображается соответствующий индикатор.
* Требуются мобильные устройства с функцией Bluetooth версии 4.0 (или более поздней). Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)
** Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.
Характеристики
- Объектив
- Оптический зум: 4.2х
- Объектив: f 8.8 - 36.8 мм / 1.8 - 2.8 (эквивалент для 35-мм пленки: 24–100 мм)
- Стабилизатор изображения: оптический (эффективность прибл. 4 ступени), интеллектуальный Dynamic IS, по 5 осям
- Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
- Матрица
- Датчик изображения: 1" CMOS с обратной подсветкой (13.2 х 8.8 мм)
- Число эффективных пикселей: 20.1 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 125 - 12800 с расширением до 25 600 (только фото)
- Процессор
- Тип: Digic 8
- Фотосъёмка
- Цифровой зум: 2х, 4х
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит), C-RAW
- Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
- Серийная съемка: со следящим автофокусом / автоэкспозицией: 8 кадров/с, АФ / АЭ по 1 кадру: 20 кадров/с (89 кадров в С-RAW, 55 кадров в RAW, 118 в JPEG), электронный затвор: 30 кадров/с (вкл. RAW)
- Цветовое пространство: sRGB
- Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
- Размер фотоизображения: 5472 x 3648 (3:2), 4864 x 3648 (4:3), 5472 x 3080 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
- Интервальная съемка: интервальная видеосъемка
- Съёмка видео
- Видеосъемка: UHD 4K 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с
- Разрешение видеозаписи: UHD 4K: 3840 x 2160, 25 или 30 к/с, Full HD 1920 x 1080: 24 – 120 кадров/с, HD 1280 x 720: 50 кадров/с
- Формат видеозаписи: MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
- Продолжительность видео: 4К: 9 минут 59 сек., Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с
- Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC 2.0
- Средний битрейт: 4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 120 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 Мбит/с
- Управление эскпозицией
- Выдержка: 1/2000 - 30 с
- Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
- Брекетинг экспозиции: 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
- Фокусировка
- Автофокус: фокусировка по контрасту, авто (31 точка + распознавание лиц), фокусировка по касанию экрана, 1 точка; покадровая или следящая, брекетинг АФ, макро от 5 см
- Ручная фокусировка: есть
- Вспышка
- Встроенная вспышка: есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 7 м, в телеположении: 0.5 - 4 м
- Внешняя вспышка: Canon HF-DC2
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, с переменным углом наклона, настройка яркости (5 ступеней)
- Видоискатель: нет
- Диоптрийная коррекция: -
- Память и интерфейсы
- Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
- Связь с компьютером: USB Type-C
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм стерео
- Встроенная память: -
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Bluetooth
- Источники питания
- Питание: литий-ионный аккумулятор NB-13L, 230 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в экорежиме), зарядка и постоянное питание через USB
- Физические характеристики
- Вес: 304 г (включая аккумулятор и карту памяти)
- Размеры: 105.5 х 60.9 х 41.4 мм
- Комплектация: ремень для запястья WS-DC12, аккумулятор NB-13L, зарядное устройство CB-2LHE, комплект руководства пользователя