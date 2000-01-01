Захватывающие видео, которые понравятся вашей аудитории

Впечатляйте зрителей четкостью 4K и высокой частотой до 120 кадров/с. Подключение к микрофону позволяет записывать кристально чистый звук, а подключение к Wi-Fi упрощает процедуру публикации и ведения прямых трансляций на YouTube.

Создавайте контент так, как вам нравится

POWERSHOT G7 X MARK III делает творческий процесс проще. Создавайте портреты, делайте панорамы и селфи, а также фотографируйте еду — датчик изображения 20,1 МП справится с любыми задачами.

Выделяйтесь

Привлеките внимание аудитории благодаря малой глубине резкости, которая позволяет сделать акцент на основном объекте съемки. Даже созданные при слабом освещении видео и фотографии выглядят потрясающе и отличаются высокой детализацией.

Быстрота и удобство использования

Удобный сенсорный экран можно повернуть так, чтобы с легкостью создавать селфи и записывать видеоблоги. Настраивайте параметры камеры так, как удобно вам, с помощью назначаемых элементов управления.

Стабильное подключение через Bluetooth®**

Беспроводное управление, публикация и прямые трансляции на YouTube

Выполните сопряжение PowerShot G7 X Mark III со смартфоном или планшетом, чтобы сделать процедуру публикации файлов в Сети гораздо проще. Используйте приложение Canon Camera Connect для дистанционной фото- и видеосъемки.

Технология, которая дает вам преимущество

Быстрый процессор DIGIC 8 позволяет создавать фотографии со скоростью до 30 кадров/с — даже при съемке в формате RAW, который обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.

Новые технологии

Функция прямой трансляции на YouTube позволяет пользователям транслировать контент в реальном времени на свой канал YouTube, когда они подключены через Wi-Fi к своему мобильному устройству или к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Для этого достаточно ввести одноразовый код и выбрать режим прямой трансляции. Во время прямой трансляции на дисплее отображается соответствующий индикатор.

* Требуются мобильные устройства с функцией Bluetooth версии 4.0 (или более поздней). Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)

** Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.