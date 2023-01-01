Описание

Всегда в центре событий

Extender RF 2x станет идеальным выбором для любителей и профессионалов, которые хотят расширить возможности своих объективов RF. Увеличение диапазона фокусных расстояний в два раза позволит использовать эти объективы для создания репортажей, а также съемки диких животных и спортивных событий.

Расширьте фокусный диапазон без потери качества

Этот экстендер использует стеклянные элементы с высокими рефракционными и низкими дисперсионными свойствами, что обеспечивает контроль над кривизной поля и хроматическими аберрациями, сохраняя максимальное качество изображения при дополнительном увеличении.

Улучшенный дизайн оптического элемента

Специальные покрытия и 3-слойная комбинированная линза позволяют экстендеру устранять двоение изображения за счет минимального контакта поверхностей с воздухом.

Создан для экстремальных условий

Внешняя часть корпуса покрыта тем же белым материалом для защиты от перегрева, что и объективы RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM и RF 70-200mm, что обеспечивает максимальную производительность в условиях высоких температур.

Простая интеграция с RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

Механизм ограничения зумирования для модели RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM (300–500 мм) предотвращает касание экстендера линзами объектива.

Надежная конструкция

Создан с учетом долговечности, стойкости к вибрациям, а также защиты от влаги и пыли — лучший вариант как для профессионалов, так и для увлеченных любителей.

Совместимые объективы: