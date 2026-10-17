Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS RP Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00098138
Артикул:б/у-РнД K 2026-10-17/1
Товар не найден
Описание
Код товара: 163138
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 024021002415
Комплектация: Фотоаппарат, ЗУ, АКБ, коробка,крышка байонета
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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