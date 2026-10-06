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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 5-) (б/у)

  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
  • EOS 80D Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097832
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-06/05

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Canon EOS 80D Body

Код товара: УТ-00097832

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Пробег: 58000
S/n: 368024005655
Комплектация: Камера, акб
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.