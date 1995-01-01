Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (уцененный)

  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
  • EF-S 24mm f/2.8 STM
Код товара:УТ-00087597
Артикул:@ 9522B005 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Удобно брать с собой, куда бы вы не отправились.

Canon EF-S 24mm f/2.8 STM - портативный объектив-"блинчик", который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Его улучшенная оптическая конструкция обеспечивает отличное качество изображения, а большая максимальная диафрагма f/2.8 позволяет производить съемку с рук в условиях слабого освещения. Фокусировка STM обеспечивает плавную, почти бесшумную автофокусировку при съемке видеороликов.

Преимущества

  • Ультратонкая конструкция "блинчик"
  • Естественная перспектива, близкая к восприятию человеческим зрением
  • Плавная и бесшумная фокусировка при видеосъемке*
  • Использование большой диафрагмы для съемки в условиях слабого освещения
  • Минимальная дистанция фокусировки 0,16 м
    Бленда для объектива Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ES-52 в комплект не входит.