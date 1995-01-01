Объектив Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (уцененный)
Код товара:УТ-00087597
Артикул:@ 9522B005 (у)
Товар не найден
Описание
Удобно брать с собой, куда бы вы не отправились.
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM - портативный объектив-"блинчик", который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Его улучшенная оптическая конструкция обеспечивает отличное качество изображения, а большая максимальная диафрагма f/2.8 позволяет производить съемку с рук в условиях слабого освещения. Фокусировка STM обеспечивает плавную, почти бесшумную автофокусировку при съемке видеороликов.
Преимущества
- Ультратонкая конструкция "блинчик"
- Естественная перспектива, близкая к восприятию человеческим зрением
- Плавная и бесшумная фокусировка при видеосъемке*
- Использование большой диафрагмы для съемки в условиях слабого освещения
- Минимальная дистанция фокусировки 0,16 м
Бленда для объектива Canon EF-S 24mm f/2.8 STM ES-52 в комплект не входит.