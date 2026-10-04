Объектив Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097797 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-04/1 Код товара: УТ-00097797 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-04/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

S/n:6922042189;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

S/n:6922042189;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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