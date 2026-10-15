Объектив Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00098098 Артикул: б/у-РнД К 2026-10-15/2 Код товара: УТ-00098098 Артикул: б/у-РнД К 2026-10-15/2 Код товара: 163098 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 01770282

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 163098 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: 01770282

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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