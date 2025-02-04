Смотрите шире, снимайте больше — объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Объектив EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM — идеальное решение для тех, кто хотел бы расширить диапазон фокусных расстояний своего фотооборудования и снимать на широкоугольный объектив . Впечатляющий сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 10–18 мм позволит легко снимать различные сюжеты — от широких раздольных пейзажей и городских видов до групповых снимков на вечеринках и праздников в условиях ограниченного пространства. Накопленные компанией Canon знания и опыт в разработке оптики позволили реализовать широкий диапазон фокусных расстояний в удивительно компактном и легком объективе, который без труда поместится в фотосумку или даже небольшую сумку или рюкзак в поездке.

Система оптической стабилизации изображения, эквивалентная четырём ступеням экспозиции, обеспечит неизменную резкость фотографий и видео при съемке с рук, а технология Canon STM гарантирует эффективную автофокусировку при фотографировании и практически бесшумную работу автофокуса в режиме видеосъемки. В сочетании с цифровыми зеркальными камерами EOS, поддерживающими автофокусировку при записи видео, технология STM обеспечивает плавную непрерывную фокусировку — идеальное решение при отслеживании в кадре движущегося объекта — и плавный перевод фокуса с одного объекта на другой. Тихая фокусировка позволяет избежать нежелательных шумов при видеосъемке, благодаря чему звукозапись получается четкой и достоверной. Конструкция объектива EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM включает оптический элемент из ультранизкодисперсионного стекла (UD) и различные оптимизированные покрытия линз, помогающие обеспечить великолепное качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

Основные особенности объектива EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM: