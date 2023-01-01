Объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
Код товара : УТ-00024175
Артикул : # 9519B005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF-S
Диаметр светофильтра, мм
67
Минимальное фокусное расстояние, мм
10
Максимльное фокусное расстояние, мм
18
Относительное отверстие
f/4.5 - 5.6
Минимальная диафрагма
f/22 - 29
Минимальная дистанция фокусировки
0.22 м
Угол поля зрения
107° 30' - 74° 20'
Конструкция объектива
14 элементов в 11 группах
Физические характеристики
Вес
240 г
Размеры товара
74.6 x 72 mm
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Смотрите шире, снимайте больше — объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
Объектив EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM — идеальное решение для тех, кто хотел бы расширить диапазон фокусных расстояний своего фотооборудования и снимать на широкоугольный объектив . Впечатляющий сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 10–18 мм позволит легко снимать различные сюжеты — от широких раздольных пейзажей и городских видов до групповых снимков на вечеринках и праздников в условиях ограниченного пространства. Накопленные компанией Canon знания и опыт в разработке оптики позволили реализовать широкий диапазон фокусных расстояний в удивительно компактном и легком объективе, который без труда поместится в фотосумку или даже небольшую сумку или рюкзак в поездке.
Система оптической стабилизации изображения, эквивалентная четырём ступеням экспозиции, обеспечит неизменную резкость фотографий и видео при съемке с рук, а технология Canon STM гарантирует эффективную автофокусировку при фотографировании и практически бесшумную работу автофокуса в режиме видеосъемки. В сочетании с цифровыми зеркальными камерами EOS, поддерживающими автофокусировку при записи видео, технология STM обеспечивает плавную непрерывную фокусировку — идеальное решение при отслеживании в кадре движущегося объекта — и плавный перевод фокуса с одного объекта на другой. Тихая фокусировка позволяет избежать нежелательных шумов при видеосъемке, благодаря чему звукозапись получается четкой и достоверной. Конструкция объектива EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM включает оптический элемент из ультранизкодисперсионного стекла (UD) и различные оптимизированные покрытия линз, помогающие обеспечить великолепное качество изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.
Основные особенности объектива EF-S 10–18mm f/4.5–5.6 IS STM:
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Сверхширокоугольный зум-объектив для цифровых зеркальных камер EOS с датчиком формата APS-C
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Лёгкая и компактная конструкция
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Плавная, почти бесшумная технология фокусировки STM
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Система оптической стабилизации изображения, эквивалентная 4-м ступеням экспозиции
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Исключительное качество изображения
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Покрытие Super Spectra
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Минимальное расстояние фокусировки 0,22 м
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Кольцо ручной фокусировки
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Круглая диафрагма
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Бленда (приобретается дополнительно)