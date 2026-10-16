Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00098131 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-16/07 Код товара: УТ-00098131 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-10-16/07 Код товара: УТ-00098131 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 32707863

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00098131 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег: нет информации

S/n: 32707863

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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