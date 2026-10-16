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Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-) (б/у)

  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00098131
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-16/07

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00098131

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег: нет информации
S/n: 32707863
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.