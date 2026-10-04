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Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5) (б/у)

  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
  • EF 75-300mm f/4-5.6 III USM (состояние 5)
Код товара:УТ-00097798
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-04/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; малозаметные следы использования, пылинки в корпусе;
S/n:2900106A;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.