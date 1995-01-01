Компактный дизайн, который идеально подойдет для съемки на ходу

Этот универсальный зум-объектив 70–200 мм можно применять в любой сфере фотографии, но благодаря небольшому весу и компактности он особенно подойдет для трэвел-фотографии, а также для создания пейзажей и репортажей. Наслаждайтесь профессиональными характеристиками и качеством изображения, где бы вы ни были.

Удобство работы с постоянной максимальной диафрагмой f/4

При зумировании с объективом EF 70-200mm F/4L IS II USM в рамках диапазона фокусных расстояний максимальная диафрагма f/4 остается постоянной. Это позволит вам один раз выбрать и настроить правильную экспозицию, которая не будет меняться при изменении фокусного расстояния.

Четкие изображения при слабом освещении благодаря системе стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки

Даже при съемке на фокусном расстоянии 200 мм и при слабом освещении сотрясение камеры не приведет к размытию изображения. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, позволяет фотографам, использующим объектив EF 70-200mm F/4L IS II USM, устанавливать на пять шагов более низкую выдержку, чем обычно, и при этом не испытывать неудобств из-за размытия изображения при движении камеры.

Сложная оптическая конструкция, обеспечивающая невероятные характеристики

В объективе EF 70-200mm F/4L IS II USM используется флюорит, который корректирует оптические аномалии, такие как цветная кайма или хроматические аберрации. Покрытие Super Spectra препятствует появлению бликов и двоения изображений.

Уверенная съемка даже в экстремальных условиях

Как и любой другой объектив Canon L-серии, EF 70-200mm F/4L IS II USM разработан в соответствии с высокими стандартами и вселяет уверенность с первого момента его использования. Его герметичная конструкция спроектирована так, чтобы не допустить попадания внутрь объектива влаги и пыли, поэтому вы сможете выполнять съемку в любых условиях.