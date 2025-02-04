Наслаждайтесь дополнительными возможностями управления творческим процессом

Благодаря максимальной диафрагме f/2.8 и ее 8-лепестковой конструкции с круглым отверстием выделять объекты на фоне с мягким размытием теперь проще простого. Даже при использовании большого значения диафрагмы качество изображения соответствует уровню камер EOS с самым высоким разрешением.

Уверенно снимайте в условиях слабого освещения

Слабое освещение? Нет проблем. Система стабилизации изображения, эквивалентная 3,5 ступеням выдержки, компенсирует размытие, возникающее из-за сотрясения камеры. Диафрагма с максимальным значением f/2.8, которое не меняется на протяжении всего диапазона зумирования, пропускает вдвое больше света, чем диафрагма f/4.

Отменное качество изображения по всему диапазону зумирования

Флюоритовые и ультранизкодисперсионные оптические компоненты обеспечивают высокую контрастность и невероятное разрешение изображения, позволяя запечатлеть мельчайшие детали на любом фокусном расстоянии. Покрытия объектива ASC и Super Spectra корректируют двоение изображения и блики при съемке в условиях контрового света.

Создан для удовлетворения потребностей профессионалов

Вне зависимости от того, фотографируете вы спортивные мероприятия или сумеречные пейзажи, легендарное качество сборки объективов Canon L-серии позволит вам с уверенностью выполнять съемку в любых погодных условиях. Флюоритовое покрытие на переднем и заднем элементах объектива позволяет легко его чистить, а герметичные прокладки обеспечивают защиту от пыли и влаги.

Быстрая и практически бесшумная автофокусировка

Ультразвуковой мотор кольцевого типа имеет очень высокую скорость фокусировки, что позволяет отслеживать объекты, которые быстро движутся в кадре. Вы можете вручную скорректировать фокус, в любой момент повернув кольцо фокусировки.