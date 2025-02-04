EF 50mm f/1.8 STM, оставаясь доступным для каждого любителя объективом, значительно превосходит своего предшественника, EF 50mm f/1.8 II, который, к слову, продержался в производстве целых 25 лет! Новая конструкция имеет куда более жесткие допуски, что резко снизило эффект «плавающего качества» у разных экземпляров одной модели.

Центр изображения у EF 50mm f/1.8 STM всегда остается резким, края при открытой диафрагме находятся на среднем, приемлемом уровне. Максимальное разрешение по всему кадру достигается при диафрагме f/5.6 (для 35-мм камеры). Хроматические аберрации находятся на незначительном, еле заметном уровне уровне (около 0.5 пикселя). Эффект боке (размытия фона) далек от идеально мягкого, свойственного профессиональной оптике, поэтому при большом количестве мелких подсвеченных деталей и бликов фон может оказаться перегруженным. Тем не менее, благодаря применению 7-лепестковой диафрагмы исчез эффект пятиугольных бликов, хорошо знакомых владельцам EF 50mm f/1.8 II с его пятью лепестками. Теперь при любой диафрагме блики получаются более или менее круглыми, хотя на полностью открытой сохранилась склонность к овальной форме (правда, менее выраженная). Для бюджетного объектива это вполне нормально.

Шаговый STM мотор позволяет использовать объектив не только для фотосъемки, но и для творческой съемки видео: он работает почти бесшумно и плавно, хотя и не очень быстро (скорость фокусировки осталась примерно на том же уровне, что и у EF 50mm f/1.8 II). Кстати, передний элемент больше не вращается при фокусировке, поэтому можно смело использовать поляризационные и градиентные фильтры.

Высокая светосила объектива позволяет снимать как днем, так и ночью, в условиях слабого освещения. Необходимо отметить, что новый объектив получил просветляющее покрытие Super Spectra, которое значительно снижает количество нежелательных бликов и ореолов в кадре. Малые размеры объектива позволяют всегда с легкостью брать его с собой.

В целом, качество изображения стало ощутимо лучше, во многом благодаря более качественным материалам и сборке. В отличие от EF 50mm f/1.8 II, новый EF 50mm f/1.8 STM можно рекомендовать не только фотолюбителям, делающим первые шаги с зеркальными камерами начального уровня, но также и более опытным фотографам, имеющим полнокадровые 35-мм фотоаппараты (такие как EOS 6D или EOS 5D Mark III). Этот объектив может пригодиться при повседневной съемке, съемке портретов, натюрмортов и пейзажей, «уличной фотографии», технической съемке.