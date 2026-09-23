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Объектив Canon EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-) (б/у)

  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
  • EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-)
Код товара:УТ-00097579
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-23/02

Товар не найден

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Описание
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Описание

Canon EF 40mm f/2.8 STM

Код товара: УТ-00097579

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-
S/n: 9231247699
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.