Объектив Canon EF 40mm f/2.8 STM (состояние 4-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097579 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-23/02 Код товара: УТ-00097579 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-23/02 Canon EF 40mm f/2.8 STM Код товара: УТ-00097579 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

S/n: 9231247699

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Canon EF 40mm f/2.8 STM Код товара: УТ-00097579 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-

S/n: 9231247699

Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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