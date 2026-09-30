Объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097732 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-30/04 Код товара: УТ-00097732 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-30/04 Canon EF 35mm f/1.4L USM Код товара: УТ-00097732 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 125778

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней Товар не найден Задать вопрос Описание Canon EF 35mm f/1.4L USM Код товара: УТ-00097732 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 125778

Комплектация: Объектив, крышка задняя, крышка передняя, бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней Видео Наш обзор

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