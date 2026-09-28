Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5) (б/у)

  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
  • EF 24-105mm f/4L IS USM (состояние 5)
Код товара:УТ-00097680
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-28/03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Код товара: УТ-00097680

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 2008724
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.