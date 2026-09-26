Объектив Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097639 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-26/2 Код товара: УТ-00097639 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-26/2 Код товара: УТ-00097639 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинки корпуса;

S/n: 741423;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00097639 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинки корпуса;

S/n: 741423;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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