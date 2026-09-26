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Объектив Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4) (б/у)

  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
  • EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4)
Код товара:УТ-00097639
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-26/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097639

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинки корпуса;
S/n: 741423;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.