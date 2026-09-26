Объектив Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097639
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-26/2
Код товара:УТ-00097639
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-26/2
Код товара: УТ-00097639
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинки корпуса;
S/n: 741423;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, изменение цвета резинки корпуса;
S/n: 741423;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.