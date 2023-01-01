Описание

Компания Canon объявляет о выпуске высокопроизводительного объектива EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, последнего продукта в престижной серии L – лидирующих моделей объективов Canon для профессиональной съёмки. Впервые в линейке объективов EOS модель EF 100mm f/2.8L Macro IS USM снабжена стабилизацией изображений на макрообъективе. Это позволяет фотографам делать восхитительные изображения при макросъёмке без использования штатива.

Свойства

Высококачественный, среднего размера телефотообъектив для макросъёмки разработан для фотографов, которым необходимо высочайшее качество оптического изображения. Новая система Hybrid IS может корректировать изображения с эффективностью до 4 ступеней экспозиции, компенсируя эффекты дрожания камеры при обычной съёмке. Керамические шарикоподшипники с низким коэффициентом трения поддерживают движущиеся элементы, что позволяет добиться изумительно плавного движения, необходимого для компенсации дрожания камеры при макросъёмке. Hybrid IS поправляет сдвиги при движении, что весьма проблематично сделать при макросъёмке, и угловое движение; фотографы могут воспользоваться преимуществами возможности корректировки до 2 ступеней при 1,0-кратном увеличении.

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM оснащён элементами со сверхнизкой дисперсией (UD), которые корректируют цветовые аберрации для получения изображений с высоким контрастом и разрешением, при этом добавление покрытий Super Spectra эффективно устраняет ореолы и блики для получения великолепных фотографий. Девятилепестковая круглая диафрагма выделяет объекты на красивом размытом фоне, а быстрая фокусировка достигается при помощи бесшумного высокоскоростного ультразвукового мотора кольцевого типа с функцией автоматической фокусировки. Объектив также оснащен 3-позиционным ограничителем фокусировки для привязки диапазона фокусировки к выбранному объекту.

Как и другие продукты серии L, объектив имеет покрытие, защищающее от проникновения влаги и пыли. Находясь в линейке впереди модели EF 100mm f/2.8 USM Macro, объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM работает со всеми аксессуарами, в том числе: с гнездом для штатива Tripod Mount D, адаптером для вспышки при макросъёмке 67, блендой объектива ET-73 и удлинительными тубусами EF12 II и EF25 II. Гнездо штатива легко крепится к объективу без необходимости использовать адаптер, что позволяет быстро переключаться между горизонтальным и вертикальным положением съёмки, не переориентируя камеру. Вспышки MR-14EX и MT-24EX можно подключить через адаптер для вспышки при макросъёмке.

Описание производителя