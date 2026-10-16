Объектив Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00098135 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-16/03 Код товара: УТ-00098135 Артикул: б/у-Н1 К 2026-10-16/03 Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапины и потертости корпуса, деформация резинки корпуса, пыль в корпусе, мелкая царапина на передней линзе.;

S/n:43400204;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3; царапины и потертости корпуса, деформация резинки корпуса, пыль в корпусе, мелкая царапина на передней линзе.;

S/n:43400204;

Комплектация: крышки;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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