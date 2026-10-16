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Объектив Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3) (б/у)

  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
  • EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM (состояние 3)
Код товара:УТ-00098135
Артикул:б/у-Н1 К 2026-10-16/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM
УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3; царапины и потертости корпуса, деформация резинки корпуса, пыль в корпусе, мелкая царапина на передней линзе.;
S/n:43400204;
Комплектация: крышки;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.