Светофильтры B+W Käsemann High Transmission (HTC) изготавливаются с помощью нового поколения поляризационной пленки с высокой светопропускаемостью. В то время как обычный поляризационный фильтр снижает пропускание света примерно на 2-3 ступени экспозиции, фильтры B+W Käsemann HTC снижают его всего на 1-1.5 ступени, позволяя избавляться от бликов даже при довольно слабом освещении, без ощутимого продления выдержки.

Фильтры Käsemann также обладают просветляющим покрытием MRC nano, которое отталкивает грязь, жир, воду и прочие жидкости еще лучше, чем обычное MRC покрытие. Само собой, покрытие отлично подавляет ореолы и блики, не давая свету отражаться от поверхности. Светопропускаемость покрытия составляет более 99.5%.

Третьим преимуществом фильтров B+W Käsemann является тонкая латунная оправа (продолжение оправ типа XS-Pro), которая не закисает в резьбе объектива и позволяет использовать даже сверхширокоугольные объективы (вплоть до 18 мм в 35-мм эквиваленте) без дополнительного виньетирования.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от всех прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков*.

В фильтрах B+W используется качественное минеральное оптическое стекло производства Schott AG. B+W (Schneider) также остается одним из немногих брендов, кто продолжает использовать латунные оправы вместо более дешевых алюминиевых. Латунь обладает большей термостабильностью, а ее гладкая поверхность гарантирует легкое завинчивание фильтра в резьбу объектива, латунные оправы практически никогда не «закисают» в резьбе.

В 2021 году B+W решила сделать свою линейку фильтров более простой для понимания. Теперь все фильтры разбиты на 3 серии: T-Pro, Master и Basic.

Серия Basic отличается чуть более толстыми оправами (продолжение оправ F-Pro) и более простым покрытием MRC (Multi Resistant Coating). Отличие между MRC и MRC nano покрытиями заключается в том, что MRC nano лучше отталкивает воду и грязь: капля воды на таком покрытии сохраняет практически сферическую форму и моментально скатывается со стекла при его наклоне. Покрытие MRC также отталкивает воду, но делает это менее эффективно. Некоторые фильтры серии Basic используют однослойное просветляющее покрытие Е (светопропускаемость около 96%).

Серия Master – это тонкие оправы (продолжение оправ XS-Pro), из покрытий используется только MRC nano.

Серия T-Pro – это премиальная серия с еще более тонкими оправами из титана, из просветляющих покрытий используется только MRC nano. Кроме того, оправа внешне выделяется своей матовой серебристой поверхностью.

Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).

* При использовании поляризационного фильтра в пейзаже лучшие результаты достигаются при съемке под углом 90° к солнцу. Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы (шире 28 мм) и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.