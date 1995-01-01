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Чехол для светофильтра B+W до 95mm, натуральная кожа

  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
  • до 95mm, натуральная кожа
Код товара:УТ-00070134
Артикул:1104412

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантный и удобный чехол для светофильтров диаметром до 95 мм. Выполнен из натуральной крупнозернистой кожи. Мягкая кожа защищает фильтры от царапин, грязи и ударов при случайных падениях чехла. Работает очень просто: язычок заводится в соответствующую прорезь и таким образом закрывает чехол. На лицевой стороне с помощью тиснения нанесен логотип B+W, на тыльной стороне есть прозрачное окошко, в котором можно расположить карточку с обозначением размера и типа светофильтра.

В чехол помещается 1 светофильтр.

Выпускается в 4 размерах:

  • малый – для фильтров до 49 мм
  • средний – для фильтров до 77 мм
  • большой – для фильтров до 95 мм
  • очень большой – для фильтров до 115 мм