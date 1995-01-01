Чехол для светофильтра B+W до 95mm, натуральная кожа
Код товара:УТ-00070134
Артикул:1104412
Товар не найден
Характеристики
Размеры внешние11 х 11 х 1 см
Вместимость1 светофильтр диаметром до 95 мм
ЦветЧерный
Чехол для Аксессуаров
Материалнатуральная кожа
Размер, ммдругой размер
Тип фильтраСпециальный
Описание
Элегантный и удобный чехол для светофильтров диаметром до 95 мм. Выполнен из натуральной крупнозернистой кожи. Мягкая кожа защищает фильтры от царапин, грязи и ударов при случайных падениях чехла. Работает очень просто: язычок заводится в соответствующую прорезь и таким образом закрывает чехол. На лицевой стороне с помощью тиснения нанесен логотип B+W, на тыльной стороне есть прозрачное окошко, в котором можно расположить карточку с обозначением размера и типа светофильтра.
В чехол помещается 1 светофильтр.
Выпускается в 4 размерах:
- малый – для фильтров до 49 мм
- средний – для фильтров до 77 мм
- большой – для фильтров до 95 мм
- очень большой – для фильтров до 115 мм