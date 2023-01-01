Чехол для светофильтра B+W 20 x 20 см, до 112 мм
Код товара : УТ-00066123
Артикул : 1095252
1 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.041
Описание
Оригинальный чехол B+W Schneider Kreuznach для светофильтров диаметром до 112 мм. Выполнен из плотного нейлона с водоотталкивающей пропиткой, закрывается на «липучку». В прозрачном кармашке можно разместить карточку с названием фильтра для удобства организации. Размер: 20 х 20 см.