Элегантный и удобный чехол для светофильтров диаметром до 95 мм. Выполнен из натуральной крупнозернистой кожи. Мягкая кожа защищает фильтры от царапин, грязи и ударов при случайных падениях чехла. Работает очень просто: язычок заводится в соответствующую прорезь и таким образом закрывает чехол. На лицевой стороне с помощью тиснения нанесен логотип B+W, на тыльной стороне есть прозрачное окошко, в котором можно расположить карточку с обозначением размера и типа светофильтра.