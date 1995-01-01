Светофильтр B+W BASIC 701 MRC 62mm Graduated ND 50%

<









>





Код товара: УТ-00070399 Артикул: 1102714 Код товара: УТ-00070399 Артикул: 1102714 Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 62 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра ND (нейтральной плотности) Размер, мм 62 Описание Градиентный светофильтр B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев). Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия). Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.