Описание

Ультрафиолетовые фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым спектром солнечного света, которая наиболее заметна при съемке в горах и на море. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от попадания грязи, несильных ударов, царапин и потертостей. Высококачественные фильтры, какими являются фильтры B+W, не оказывают хоть сколько-нибудь значимого снижения качества изображения.

На фильтры серии B+W 010M HS UV-HAZE наносится специальное покрытие MRC (multi-resistant), которое обеспечивает высокую светопропускаемость (свыше 99%), а также устойчиво к царапинам и затирам (прочнее, чем стекло) и обладает водоотталкивающим эффектом.

О серии Basic:

В 2021 году бренд B+W (принадлежит Schneider Kreuznach) решил сделать свою линейку фильтров более простой для понимания. Теперь все фильтры разбиты на 3 серии: T-Pro, Master и Basic. Серия Basic отличается чуть более толстыми оправами (продолжение линейки оправ F-Pro) и более простым покрытием MRC (Multi Resistant Coating). Отличие между MRC и MRC nano покрытиями заключается в том, что MRC nano лучше отталкивает воду и грязь: капля воды на таком покрытии сохраняет практически сферическую форму и моментально скатывается со стекла при его наклоне. Покрытие MRC также отталкивает воду, но делает это чуть менее эффективно. Оправа фильтров Basic по-прежнему изготавливается из латуни, что сейчас встречается нечасто. Латунь – более стабильный и прочный материал по сравнению с алюминием, латунная оправа отлично скользит в резьбе и не закисает, если вы оставили фильтр надетым надолго.