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Адаптер Boya BY-K3 с 3.5 мм TRRS на Lightning (MFi) (уцененный)

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Код товара: УТ-00061470 Артикул: 1633 (у) Код товара: УТ-00061470 Артикул: 1633 (у) Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов). Товар не найден Задать вопрос Описание Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов). Видео Наш обзор

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