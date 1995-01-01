Ударопрочный пыле- и водонепроницаемый кейс из инженерного пластика (полипропилен) с наполнителем из поролона. Упругий пластик с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки, а также сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), при этом он обладает положительной плавучестью, то есть не тонет при падении в воду. Наличие пары роликовых колес и складной телескопической ручки облегчает перевозку тяжелой техники. При этом нужно заметить, что ручка и колеса вместе со своими креплениями целиком находятся снаружи, не скрадывая полезный объем.

Наполнение: верхняя крышка – волнистый поролон, нижняя часть – 1 слой волнистого поролона и 2 слоя нарезанного мелкими кубиками поролона, вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства).

Что поместится? Модель WRT-23 – это большой кейс, в котором можно легко разместить несколько полнокадровых камер (в том числе с батарейными ручками), профессиональную фото- и кинооптику, включая светосильные длиннофокусные объективы, наблюдательные приборы (бинокли, зрительные трубы), вспышки и другие аксессуары.

Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.

Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, видеооператоров, блогеров, и всех остальных, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники. Они надежно защищают фотооборудование даже в самых экстремальных погодных условиях и легко переносят грубое обращение при сдаче камеры в багаж. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.