Супертонкий и легкий карбоновый штатив для путешествующих фотографов. Разработан для компактных и системных камер со стандартным набором оптики (весом до 4 кг). Комплектуется компактной шаровой головкой с двойным панорамированием: верхняя площадка может вращаться отдельно от шара, что удобно для съемки на неровной поверхности: не происходит завал относительно линии горизонта. Фотосъемка в любой локации. От панорамы до макросъемки.

Ключевые особенности:

Гарантия производителя 5 лет

Тонкий в сложенном виде – удобно нести в руке

Прочный и легкий карбон: вес 1.35 кг, безопасная нагрузка 4 кг

Диапазон регулировки высоты: 18.5 - 163 см – для съемки в полный рост и с уровня земли

Шаровая головка с двойным панорамированием – точная и быстрая установка штатива по линии горизонта на неровной поверхности

Надежные металлические цанговые замки

Площадка Arca-Swiss style: быстрая установка камеры, прямая совместимость с различными клетками, L-образными площадками

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)

3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)

Удобный чехол для переноски и хранения

Особая форма центральной колонны, обновленная конструкция цанговых замков, ноги из восьмислойного карбона 8Х, литой хаб (крестовина) позволили сделать супертонкий, и одновременно устойчивый и прочный штатив.

В сложенном виде диаметр штатива BENRO Super Slim составляет всего 6.1 см – примерно как у пол-литровой бутылки воды. Удобно ложится в руку, поместится во многие рюкзаки (длина 56 см). Широкий диапазон регулировки высоты 18.5 - 163 см позволяет комфортно снимать как в полный рост, так и от уровня земли. Скользящая центральная колонна с системой моментального зажима: одно движение и выбранное положение надежно зафиксировано. Центральная колонна разборная, верхняя короткая часть снимается с помощью шестигранного ключа, который встроен в крючок для подвески груза (внутри нижней части). Это позволяет снимать с минимальной высоты без переворота камеры (к примеру, для макросъемки). На короткой колонне предусмотрены три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.). Такие же отверстия имеются на крестовине.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях. Пузырьковый уровень позволяет точно установить камеру по линии горизонта. Уровень на крестовине всегда будет виден, независимо от габаритов вашей камеры или объектива. За счет 3 положений угла наклона ног (21°, 55° и 80°) можно ровно установить штатив BENRO Super Slim практически в любом месте: в горах, лесах, на склонах, на каменистом побережье и так далее. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив на неровной поверхности.



Компактная и прочная шаровая головка с двойным панорамированием управляется одной ручкой: идеально для тех, кому нужна быстрая настройка положения. За идеальную точность установки камеры по линии горизонта отвечают два механизма панорамного поворота, один находится под съемной площадкой, второй – у основания головы. Двойная регулировка панорамирования позволяет быстро выровнять камеру по линии горизонта (без отдельной регулировки ног), чтобы снять красивую панораму как в фото-, так и видеоформате. Пузырьковый уровень на голове позволит точно установить камеру по линии горизонта, даже когда вы находитесь на неровной поверхности и нет возможности выровнять штатив с помощью ног.

Предусмотрена возможность быстрого перехода из горизонтальной ориентации в вертикальную: удобная функция для моментального перехода от пейзажной съемки к портретной и для создания контента для социальных сетей. Цифровая разметка на нижнем диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры для удобства последующей склейки. Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss (PU40), обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает падение плохо закрепленной камеры.



Штатив комплектуется чехлом для переноски и хранения.