Надежный, при этом легкий алюминиевый штатив Benro FOX TFX15AGT0 с шаровой головой для оборудования весом до 8 кг.

5 лет гарантии.

ПРОЧНЫЙ, ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

Удобно брать с собой, поместится в любой рюкзак – в сложенном виде 51 см.

Не обременит вас лишним весом – всего 1,33 кг.

СЪЕМКА С НИЗКОЙ ТОЧКИ И В ПОЛНЫЙ РОСТ

Широкий диапазон регулировки высоты 50-170 см позволяет комфортно снимать как с низкой точки, так и в полный рост.

СЪЕМКА С УРОВНЯ ЗЕМЛИ

Для съемки с минимальной высоты (к примеру, для макросъемки) необходимо достать и перевернуть центральную колонну, зафиксировав ее на нужной высоте.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ НОГ

Надежные клипсовые замки открываются одной рукой и позволяют быстро установить штатив в рабочем положении.

УСТОЙЧИВЫЙ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив даже на неровной поверхности.

УСТАНОВКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Два положения угла наклона ног позволяют установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

На центральной колонне расположен крючок для подвески груза.

УДОБНАЯ ШАРОВАЯ ГОЛОВА

Компактная и прочная шаровая голова управляется одной ручкой.

Идеально подходит для фотографов, которым нужна быстрая установка камеры.

ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ПАНОРАМА

Точная линия горизонта на любой поверхности благодаря двойной регулировке панорамирования.

Легко установить даже на неровном рельефе – горы, скалы, ущелье, пустыня и побережье.

ПЕРЕХОД ИЗ ПАНОРАМЫ В ПОРТРЕТ

Мгновенно переходите от пейзажной панорамы к вертикальной съемке — идеально для портретов и контента для соцсетей.

Цифровая разметка позволяет точно задать угол поворота камеры.

БЫСТРОСЪЕМНАЯ ПЛОЩАДКА ARCA

Быстросъемная площадка, совместимая с Arca, обеспечивает быструю и надежную установку.

Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

На голове расположено съемное крепление «холодный башмак» для установки монитора, света и микрофона без использования различных опор.

ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО

Изготовлен из прочного алюминиевого сплава.

Гарантия производителя 5 лет.

УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Легкий вес - всего 1,33 кг

Устойчивый - для оборудования весом до 8 кг

Съемка в полный рост - высота штатива 170 см

Съемка с низкой точки - минимальная высота штатива 50 см

Съемка с уровня земли - реверсивная центральная колонна

Компактно складывается - 51 см

Моментальная установка и сборка штатива - удобные клипсовые замки

Дополнительная стабильность - крючок для подвески груза

Устойчивость на любой поверхности - конусовидные резиновые опоры

Установка на пересеченной местности - два угла наклона ног

Точная установка линии горизонта - голова с двойным панорамированием

Надежная установка камеры - быстросъемная площадка Arca

Установка различных аксессуаров – крепление «холодный башмак»

Прослужит долго - прочная алюминиевая конструкция

Гарантия производителя 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: