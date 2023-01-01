Описание

Мультифункциональный комбинированный алюминиевый/карбоновый штатив Benro Cyanbird TCBH15N00P для путешествий с компактной шаровой головкой для фотосъемки. Для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Точная настройка положения камеры. Фотосъемка в любой ситуации и любом месте. От панорамы до макросъемки. Изящный и легкий.

Компактная и легкая шаровая головка фиксируется одной рукояткой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, они идеально подходит для фотографов, которым нужна точность для съемки в любом месте. Элегантно решена проблема панорамирования на неровной поверхности: механизм независимого панорамного вращения камеры находится прямо под съемной площадкой, он снабжен отдельным замком. Таким образом вы можете сначала точно выставить положения камеры по горизонту, а затем вращать ее на все 360° – даже если штатив будет стоять под небольшим наклоном, на панорамировании это никак не скажется, горизонт не будет заваливаться.

Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Быстросъемная штативная площадка PU40 совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет использовать другие, более длинные площадки, штативные адаптеры объективов, клетки, L-образные пластины и так далее. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. 2 пузырьковых уровня – один на головке, второй на крестовине штатива – позволяют точно установить камеру по линии горизонта.

Широкий диапазон регулировки высоты позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбы 1/4" для установки дополнительного оборудования с помощью отдельных кронштейнов (свет, микрофон, монитор и т.п.). Еще 2 таких резьбы располагаются на крестовине штатива. Положение колонны быстро фиксируется металлическим клипсовым зажимом. В нижней части колонны предусмотрен металлический крючок для подвески груза-балласта – это помогает увеличить устойчивость штатива при съемке на открытых пространствах в условиях сильного ветра. Шестигранный ключ встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги изготовлены из комбинации карбона и алюминия. Это позволило повысить жесткость штатива и облегчить его до 1 кг. Секции ног в сечении имеют элипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5.7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, в сложенном виде диаметр ног не больше банки с напитком, что удобно для переноски в руке. Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за приделы штатива, не цепляются за одежду и другие окружающие предметы, практически не увеличивают габариты штатива. Эргономичная форма замков позволяет одним движением руки открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки также обеспечивают визуальный контроль закрытия всех секций.

3 положения угла наклона ног (22, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Benro Cyanbird TCBH15N00P комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой.

Не позволяйте Benro Cyanbird обмануть себя изящным дизайном – он не только отлично выглядит, но и работает. Поймайте свою синюю птицу счастья Benro Cyanbird!