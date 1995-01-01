Карбоновый штатив BENRO Cyanbird TCBC15FS30 с эргономичной шаровой головой. Разработан для комфортной работы с оборудованием весом до 4.5 кг. Для системных и зеркальных камер со стандартным набором оптики. Точная настройка положения камеры. Фотосъемка в любой ситуации и любом месте. От панорамы до макросъемки. Изящный и легкий.

Ключевые особенности:

Компактная и удобная голова для фотосъемки

Удобная установка камеры на неровной местности – диск панорамирования в верхней части.

Новая система фиксации камеры – моментальная установка, надежная блокировка

Быстрый переход в вертикальный формат соцсетей

Диапазон регулировки высоты 17-150 см

Компактный размер (45 см) и легкий вес (0.99 кг)

Диаметр в сложенном виде 5.7 см

Безопасная нагрузка 4.5 кг

Легкий и прочный карбон

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности

Разборная двухсекционная центральная колонна

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

3 угла наклона ног

Удобный чехол

Конструкция головы доведена до совершенства: все элементы изготовлены на сверхточном станке с ЧПУ, идеально гладкий шар, удобные элементы управления и прочное покрытие. «Перевернутое» расположение шара в стиле Novoflex повысило допустимую нагрузку в 1.5 раза по сравнению с головками аналогичного диаметра. Диск панорамирования в верхней части головы – лучший вариант для точной установки камеры и съемки панорамы с последующей «склейкой» изображений.

Подобная конструкция головы позволяет быстро выровнять камеру на неровной поверхности и осуществлять панорамирование без завала линии горизонта. Цифровая разметка поможет создавать точно повторяемые снимки, а пузырьковый уровень расположен в поле зрения фотографа, что упрощает контроль положения камеры. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную для съемки в формате соцсетей.

Применена новая система фиксации камеры с пружинным механизмом: одним движением сверху вниз камера с быстросъемной площадкой устанавливается на голове и дополнительно поджимается предохранительным рычагом. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой, совместимой со стандартом Arca-Swiss (PU60N).

Широкий диапазон регулировки высоты штатива позволяет как снимать в полный рост, так проводить съемку от уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбы 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Высота центральной колонны регулируется металлическим клипсовым зажимом, а снизу на ней предусмотрен крючок для подвески груза, который повысит устойчивость штатива при съемке на улице в ветренную погоду. Шестигранный ключ 3 мм встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги изготовлены из легкого и прочного карбона, что позволило получить удивительно легкий штатив весом менее 1 кг. Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5.7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, в диаметре он не больше банки колы, поэтому легко ложится в ладонь. Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за пределы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

На хабе (крестовине) имеются 2 резьбы 1/4" для установки различного дополнительного оборудования и пузырьковый уровень.

3 положения угла наклона ног (22, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Большая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Штатив комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Сумка оснащена удобной ручкой и съемным плечевым ремнем с накладкой.