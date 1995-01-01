Ключевые особенности:

Универсальная голова для фото или видеосъемки

Двойное панорамирование - точная установка камеры на неровной местности

Гидравлический картридж - плавные движения при съемке видео

Диапазон регулировки высоты 17,5-152,5 см

Компактный размер (45 см) и легкий вес (1 кг)

Диаметр в сложенном виде 5,7 см

Безопасная нагрузка 4,5 кг

Легкий и прочный карбон

Алюминиевые клипсовые замки высокой прочности

Разборная двухсекционная центральная колонна

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Установка ручки управления с правой или с левой стороны

3 угла наклона ног

3 положения ручки управления

Удобный чехол

Benro TCBA15FS20PROC Cyanbird – компактный алюминиевый штатив.

Широкий диапазон регулировки высоты позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Центральная колонна состоит из двух секций: верхняя часть короткая, ее можно снять и использовать отдельно для макросъемки или съемки с уровня земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбы 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Еще 2 таких резьбы и пузырьковый уровень установлены на крестовине штатива. Колонна быстро фиксируется металлическим зажимом-клипсой. Внизу у колонны предусмотрен крючок для подвески груза для повышения устойчивости штатива в условиях сильного ветра. Шестигранный ключ для регулировки штатива встроен в крючок и располагается внутри колонны.

Ноги изготовлены из легкого и прочного карбона, что позволило получить удивительно легкий штатив, весом чуть более 1 кг. Секции штатива в сечении имеют эллипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5.7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, сложенные ноги в диаметре не больше банки с напитком, что удобно для переноски в руке. Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за приделы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

Нижняя часть ручки управления съемная, на ней имеются три резьбы 1/4 дюйма для крепления различных аксессуаров. Также, ее можно использовать отдельно, например, для увеличения количества резьбы на крестовине штатива или как хаб в импровизированном штативе из гибких ножек и держателя смартфона. Три пузырьковых уровня позволяют максимальной точно установить штатив по линии горизонта.

3 положения угла наклона ног (22, 55 и 80 градусов) позволяют установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Резиновые опоры имеют срезы под различными углами для надежной фиксации штатива на неровной поверхности. Широкая площадь опор обеспечивает хорошее сцепление.

Штатив комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в этой сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой.

FS20PROC – универсальная головка для фото или видеосъемки.

Для перехода между режимами съемки предусмотрены два боковых фиксатора. Фиксатор, расположенный с правой стороны, блокирует узел наклона для работы в режиме шаровой головки. Фиксатор, расположенный с левой стороны, блокирует шар, оставляя возможными только наклоны вперед/назад для работы в режиме видеоголовы. В головке используется реверсивная (обратная) система в стиле Novoflex. «Перевернутое» расположение шара повысило допустимую нагрузку в 1.5 раза по сравнению с другими головками аналогичного диаметра. Гидравлический картридж обеспечивает плавные движения видеоголовы. Фиксированное сопротивление наклона позволяет комфортно работать во время съемки видеосюжетов. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита.

Двойная регулировка панорамирования позволяет ровно установить камеру по линии горизонта и провести идеальную съемку в любых условиях, даже если штатив стоит под небольшим наклоном. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы. Цифровая разметка на дисках панорамирования помогает создавать точно повторяемые снимки для последующей склейки. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU45) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Имеется возможность сделать небольшие подвижки для балансировки камеры в зависимости от используемого объектива.

Нижняя часть ручки управления съемная, на ней имеются три резьбы 1/4" для крепления различных аксессуаров. Также, ее можно использовать отдельно, например, для увеличения количества резьбы на хабе штатива или как хаб в импровизированном штативе из гибких ножек и держателя смартфона. Три пузырьковых уровня позволяют максимальной точно установить головку по линии горизонта.

Не позволяйте Benro Cyanbird обмануть себя изящным дизайном! Он не только отлично выглядит, но и работает.

Поймайте свою синюю птицу счастья Benro Cyanbird!