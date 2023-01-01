Описание

Складной держатель для смартфона Benro MH2N совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположенный у снования держателя, позволяет установить смартфон на штатив, монопод, селфи-палку или другие опоры.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Специальные накладки предотвращают скольжение гаджета в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.