Складной универсальный держатель для смартфона Benro MH2N
Код товара:УТ-00049011
Артикул:MH2N
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля телефона
Описание
Складной держатель для смартфона Benro MH2N совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположенный у снования держателя, позволяет установить смартфон на штатив, монопод, селфи-палку или другие опоры.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Специальные накладки предотвращают скольжение гаджета в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.