Держатель для телефонов Benro MeVideo Livestream Accessory Kit BMLIVEAEKIT
Код товара : УТ-00059296
Артикул : BMLIVEAEKIT
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Гарантия производителя 1 год.
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Описание
Универсальный инструмент для создателей контента расширит ваши творческие возможности и улучшит качество прямых трансляций. MeVideo Livestream Accessory Kit позволяет использовать всю конструкцию на одной опоре. Одним движением вы можете установить гибкие металлические держатели горизонтально, вертикально или в произвольном положении. Не требует дополнительной фиксации. Идеальный вариант крепления, когда необходима быстрая установка и свободное позиционирование. В комплекте держатели разной длины: 100 мм – 1 шт., 200 мм – 2 шт., 300 мм – 1 шт. Внешняя резьба 1/4" дюйма имеется с двух сторон держателя.
Складной держатель для смартфона совместим с любыми устройствами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм. Специальные накладки предотвращают скольжение смартфона в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего устройства во время съемки. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. У основания имеется стандартный разъем 1/4". Благодаря складным фиксаторам держатель имеет очень компактный размер (1.4х5.7х3.8 см).
Адаптер с центральной резьбой 1/4" для установки конструкции на любую опору (стойка, штатив, штативная голова и т.п.). На адаптере имеются шесть отверстий с аналогичной резьбой 1/4" для установки гибких держателей.
Ключевые особенности:
- Одновременная трансляция с нескольких смартфонов
- Установка всей конструкции на одной опоре
- Фиксация в любом положении
Комплектация:
- Установочный адаптер
- 4 гибких держателя
- 3 держателя смартфона