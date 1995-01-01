Универсальный инструмент для создателей контента расширит ваши творческие возможности и улучшит качество прямых трансляций. MeVideo Livestream Accessory Kit позволяет использовать всю конструкцию на одной опоре. Одним движением вы можете установить гибкие металлические держатели горизонтально, вертикально или в произвольном положении. Не требует дополнительной фиксации. Идеальный вариант крепления, когда необходима быстрая установка и свободное позиционирование. В комплекте держатели разной длины: 100 мм – 1 шт., 200 мм – 2 шт., 300 мм – 1 шт. Внешняя резьба 1/4" дюйма имеется с двух сторон держателя.

Складной держатель для смартфона совместим с любыми устройствами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм. Специальные накладки предотвращают скольжение смартфона в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего устройства во время съемки. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. У основания имеется стандартный разъем 1/4". Благодаря складным фиксаторам держатель имеет очень компактный размер (1.4х5.7х3.8 см).

Адаптер с центральной резьбой 1/4" для установки конструкции на любую опору (стойка, штатив, штативная голова и т.п.). На адаптере имеются шесть отверстий с аналогичной резьбой 1/4" для установки гибких держателей.

Ключевые особенности:

Одновременная трансляция с нескольких смартфонов

Установка всей конструкции на одной опоре

Фиксация в любом положении

Комплектация: