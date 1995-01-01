Универсальная колонна для штатива Benro может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений. Также, использование колонны позволяет увеличить высоту штатива.



Усовершенствуйте свой штатив. Снимайте все, от портрета до пейзажа, от макросъемки до фудфотографии. Вы получите идеальный результат независимо от выбранного жанра. Цифровая шкала на колонне предназначена для точного кадрирования и последующего совмещения изображений.



Основание колонны выполнено в формфакторе быстросъемной площадки Arca-Swiss style, что позволяет устанавливать ее на штативные головы, совместимые с Arca-Swiss. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, основание устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. Ограничительные стопоры не позволят колонне слететь при сбое в работе. Также, на основании имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки колонны на штатив или другие опоры. На одном конце колоны имеется прорезь для ремня сумки, которую можно использовать в качестве противовеса для баланса и устойчивости штатива.

Горизонтальная установка колонны

Установка колонны практически под любым углом

Увеличение длины штатива

Точное кадрирование и совмещение изображений

Установка на штативные головы, совместимые с Arca-Swiss

Установка на штативы или другие опоры