Наконечник Benro для монопода, с подшипником (BBMF)
Код товара : УТ-00059302
Артикул : BBMF
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Описание
Вращающаяся коническая опора для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку без использования штативной головы. Устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8". Резиновое покрытие опоры обеспечивает дополнительное сцепление и не царапает нежные поверхности.
- Размеры: 3.3 х 2.54 см
- Вес: 20 г