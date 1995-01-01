Вращающаяся коническая опора для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку без использования штативной головы. Устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8". Резиновое покрытие опоры обеспечивает дополнительное сцепление и не царапает нежные поверхности.
Размеры: 3.3 х 2.54 см
Вес: 20 г
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