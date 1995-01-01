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Наконечник Benro для монопода, с подшипником (BBMF)

  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
  • для монопода, с подшипником (BBMF)
Код товара:УТ-00059302
Артикул:BBMF

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Вращающаяся коническая опора для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку без использования штативной головы. Устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8". Резиновое покрытие опоры обеспечивает дополнительное сцепление и не царапает нежные поверхности.

  • Размеры: 3.3 х 2.54 см
  • Вес: 20 г