Вращающаяся коническая опора для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку без использования штативной головы. Устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8". Резиновое покрытие опоры обеспечивает дополнительное сцепление и не царапает нежные поверхности.