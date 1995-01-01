Наконечник Benro для монопода, с подшипником (BBMF)

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Код товара: УТ-00059302 Артикул: BBMF Код товара: УТ-00059302 Артикул: BBMF Тип аксессуара Наконечники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Наконечники Описание Вращающаяся коническая опора для монопода. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку без использования штативной головы. Устанавливается на любой монопод с резьбой 3/8". Резиновое покрытие опоры обеспечивает дополнительное сцепление и не царапает нежные поверхности. Размеры: 3.3 х 2.54 см

Вес: 20 г Видео Наш обзор

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