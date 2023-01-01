Описание

Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro на базе штатива Штатив разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Ключевые особенности

• Гидравлические картриджи на двух осях – плавное движение камеры без рывков.

• Фиксированный контрбаланс – установка камеры со штатными объективами.

• Нагрузка до 6 кг.

• Трансформация в монопод - съемка в условиях ограниченного пространства.

• Реверсивное складывание ног – компактный размер.

• Универсальная площадка/держатель смартфона – установка как камеры, так и смартфона.

• Цифровая разметка на двух осях – точная настройка камеры.

• Независимая регулировка угла наклона ног – установка на пересеченной местности.

• Выравнивающая полусфера – точная установка линии горизонта.

• Усиленный хаб – дополнительная прочность штатива.

• Клипсовые зажимы – быстрая установка штатива.

• Крючок для груза – подвес дополнительного груза.

• Резиновые опоры с выдвижными шипами – установка на любой поверхности (асфальт, песок, земля, паркет).

• Уплотненный чехол – защита штатива при транспортировке.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.

Фиксированный контрбаланс позволяют устанавливать камеры со штатными объективами.

Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона позволяет максимально точно настроить положение камеры, что существенно влияет на качество съемки.

Угол наклона +90 -90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка наклона надежно фиксируют выбранное положение. Все элементы управления расположены на левой стороне головы, это позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки в процессе съемки. Удобная удлиненная ручка с накладкой для регулировки наклона и плавного панорамирования может быть установлена под любым углом. Расположена на правой стороне головы.

Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненным антиротационным фиксатором позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Комплектуется винтом ¼ дюйма с удобным механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Предусмотрена быстрая трансформация в держатель смартфона. Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 7 до 10,8 cм.

Предусмотрена быстрая установка камеры или смартфона в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации.

Голова съемная, при необходимости вы можете ее заменить.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения. В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.