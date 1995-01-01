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Штатив Benro Aero A1883FBV3H с видеоголовой, алюминиевый

  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
  • A1883FBV3H Aero с видеоголовкой, алюминиевый
Код товара:УТ-00062548
Артикул:A1883FBV3H

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Поднимитесь до небес с комплектом для видеосъемки Benro на базе штатива Штатив разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Вы отправитесь с ним в самые далекие и неизведанные места, не обременяя свое снаряжение лишним весом.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Ключевые особенности

  • Гидравлические картриджи на двух осях – плавное движение камеры без рывков.
    • Фиксированный контрбаланс – установка камеры со штатными объективами.
    • Нагрузка до 6 кг.
    • Трансформация в монопод - съемка в условиях ограниченного пространства.
    • Реверсивное складывание ног – компактный размер.
    • Универсальная площадка/держатель смартфона – установка как камеры, так и смартфона.
    • Цифровая разметка на двух осях – точная настройка камеры.
    • Независимая регулировка угла наклона ног – установка на пересеченной местности.
    • Выравнивающая полусфера – точная установка линии горизонта.
    • Усиленный хаб – дополнительная прочность штатива.
    • Клипсовые зажимы – быстрая установка штатива.
    • Крючок для груза – подвес дополнительного груза.
    • Резиновые опоры с выдвижными шипами – установка на любой поверхности (асфальт, песок, земля, паркет).
    • Уплотненный чехол – защита штатива при транспортировке.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.

Фиксированный контрбаланс позволяют устанавливать камеры со штатными объективами.
Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона позволяет максимально точно настроить положение камеры, что существенно влияет на качество съемки.

Угол наклона +90 -90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка наклона надежно фиксируют выбранное положение. Все элементы управления расположены на левой стороне головы, это позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки в процессе съемки. Удобная удлиненная ручка с накладкой для регулировки наклона и плавного панорамирования может быть установлена под любым углом. Расположена на правой стороне головы.

Удлиненная быстросъемная площадка c подпружиненным антиротационным фиксатором позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Комплектуется винтом ¼ дюйма с удобным механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Предусмотрена быстрая трансформация в держатель смартфона. Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 7 до 10,8 cм.
Предусмотрена быстрая установка камеры или смартфона в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации.
Голова съемная, при необходимости вы можете ее заменить.

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане. Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, ущелье, овраг и т.п. В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте. На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения. В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.