Фоторамка Baummann 40x60 см, орех текс.
Код товара : УТ-00074055
Артикул : BFW-4126
550 ₽
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Описание
Деревянные рамки BAUMMANN — изделия только безупречного качества. Комплектуются стеклом, настенным креплением и задником. Данная рамка покрыта акватексом, текстурным покрытием для защиты от биопоражений (грибковой плесени), УФ-излучения, воздействия атмосферных явлений.
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