Фоторамка Baummann 40x60 см, орех текс.

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074055 Артикул : BFW-4126

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Деревянные рамки BAUMMANN — изделия только безупречного качества. Комплектуются стеклом, настенным креплением и задником. Данная рамка покрыта акватексом, текстурным покрытием для защиты от биопоражений (грибковой плесени), УФ-излучения, воздействия атмосферных явлений. Задать вопрос 550 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Деревянные рамки BAUMMANN — изделия только безупречного качества. Комплектуются стеклом, настенным креплением и задником. Данная рамка покрыта акватексом, текстурным покрытием для защиты от биопоражений (грибковой плесени), УФ-излучения, воздействия атмосферных явлений.

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