Описание

Конвертер SC1120 – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна.

Масштабирование и бесшовность

SC1120 обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию де-интерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 60Hz.

Вложение и извлечение аудио

Эта функция позволяет вложить внешний AES / EBU или аналоговый аудио или аудиоканалы из SDI в выходной HDMI. Также возможно извлечение аудио из входного сигнала SDI во внешний AES / EBU и аналоговый выход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели поскольку применены стандартные TRS 1/4" (6,3 мм) и 1/8" (3,5 мм) аудиоразъемы.

Резервный вход SDI и выход с повторной синхронизацией

Альтернативный вход SDI для резервирования входного сигнала позволяет автоматически переключаться на резервный SDI вход, чтобы избежать потери видеосигнала в случае аварии. Таким образом, это важное решение особенно подходит для студийных, концертных или уличных мероприятий. Кроме того, выход SDI с повторной синхронизацией обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния без потери качества сигнала.

Простое управление DIP-переключателями

Коммутация DIP-переключателей пальцем для настройки функций, без какого-либо инструмента. Это практичный способ быстрого изменения общих настроек при работе на открытом воздухе. Кроме того, устройство можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Кроме того, через USB порт можно обновить программное обеспечение.

Основные характеристики:

Преобразователь сигнала 3G-SDI в HDMI с масштабированием

Входы: 3G-SDI x1, Alt 3G-SDI x1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1

Выходы: 3G-SDI проходной x1, HDMIx1, AV x1, AES/EBU x1, аналоговый звук x1

Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров

Вложение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио

Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала

Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала

Простое управление с помощью DIP-переключателей

Дистанционное управление от ПК через USB

Резьбовой фиксирующий разъем питания

Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Характеристики:

Модель: AVMATRIX SC1120

Входы

Вход видео: SDI SD/HD/3G-SDIх1, Alt 3G-SDI x1

SD/HD/3G-SDIх1, Alt 3G-SDI x1 AES/EBU цифровой аудио вход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1

1/4" (6.35mm) TRS jack х1 Аналоговый аудио вход: 1/8" (3.5mm) jack х1

Выходы

HDMI видео выход: HDMI type A x1

HDMI type A x1 Аналоговый выход AV: 1/8" (3.5mm) jack x1

1/8" (3.5mm) jack x1 Проходной видеовыход: SDI SD/HD/3G-SDI x1

SD/HD/3G-SDI x1 AES/EBU цифровой аудио выход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1

1/4" (6.35mm) TRS jack х1 Аналоговый аудио выход: 1/8" (3.5mm) jack х1

Форматы

Поддерживаемые форматы входа SDI:

1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94

Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI

SD/HD/3G-SDI Соответствие стандартам SDI: SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE 424M

SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE 424M SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2

YUV 4:2:2 Автокоммутация входов SDI: Автоматически определяет SD, HD и 3G-SDI

Поддерживаемые форматы выхода HDMI: ​

1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50

HDMI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4

RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4 Аналоговые AV стандарты: NTSC, PAL

Прочие параметры

Разъем питания: Разъем питания с резьбой

Разъем питания с резьбой Напряжение питания: DC 12 В

DC 12 В Мощность потребления: 6,0 Вт

6,0 Вт Рабочая температура: -20℃~ 60℃

-20℃~ 60℃ Температура хранения: -30℃~ 70℃

-30℃~ 70℃ Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата

0%~90% без конденсата Размеры (ДШГ): 125,5х104 х24,5 мм

125,5х104 х24,5 мм Вес: 465 г

Комплектация: