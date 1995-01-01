Конвертер AvMatrix SC1120, 3G-SDI в HDMI/AV с масштабированием
Код товара : УТ-00073414
Артикул : 29994
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Конвертер SC1120 – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна.
Масштабирование и бесшовность
SC1120 обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию де-интерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 60Hz.
Вложение и извлечение аудио
Эта функция позволяет вложить внешний AES / EBU или аналоговый аудио или аудиоканалы из SDI в выходной HDMI. Также возможно извлечение аудио из входного сигнала SDI во внешний AES / EBU и аналоговый выход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели поскольку применены стандартные TRS 1/4" (6,3 мм) и 1/8" (3,5 мм) аудиоразъемы.
Резервный вход SDI и выход с повторной синхронизацией
Альтернативный вход SDI для резервирования входного сигнала позволяет автоматически переключаться на резервный SDI вход, чтобы избежать потери видеосигнала в случае аварии. Таким образом, это важное решение особенно подходит для студийных, концертных или уличных мероприятий. Кроме того, выход SDI с повторной синхронизацией обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния без потери качества сигнала.
Простое управление DIP-переключателями
Коммутация DIP-переключателей пальцем для настройки функций, без какого-либо инструмента. Это практичный способ быстрого изменения общих настроек при работе на открытом воздухе. Кроме того, устройство можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Кроме того, через USB порт можно обновить программное обеспечение.
Основные характеристики:
- Преобразователь сигнала 3G-SDI в HDMI с масштабированием
- Входы: 3G-SDI x1, Alt 3G-SDI x1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1
- Выходы: 3G-SDI проходной x1, HDMIx1, AV x1, AES/EBU x1, аналоговый звук x1
- Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров
- Вложение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио
- Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала
- Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала
- Простое управление с помощью DIP-переключателей
- Дистанционное управление от ПК через USB
- Резьбовой фиксирующий разъем питания
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа
- Модель: AVMATRIX SC1120
- Вход видео: SDI SD/HD/3G-SDIх1, Alt 3G-SDI x1
- AES/EBU цифровой аудио вход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1
- Аналоговый аудио вход: 1/8" (3.5mm) jack х1
- HDMI видео выход: HDMI type A x1
- Аналоговый выход AV: 1/8" (3.5mm) jack x1
- Проходной видеовыход: SDI SD/HD/3G-SDI x1
- AES/EBU цифровой аудио выход: 1/4" (6.35mm) TRS jack х1
- Аналоговый аудио выход: 1/8" (3.5mm) jack х1
Поддерживаемые форматы входа SDI:
- 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
- 625i 50 525i 59.94
- Скорость передачи видео SDI: SD/HD/3G-SDI
- Соответствие стандартам SDI: SMPTE 292M/SMPTE 259M/SMPTE 424M
- SDI Цветовое пространство, точность цветопередачи: YUV 4:2:2
- Автокоммутация входов SDI: Автоматически определяет SD, HD и 3G-SDI
Поддерживаемые форматы выхода HDMI:
- 1080p 60/59.94/50
- 1080p 30/29.97/25/24/23.98
- 1080i 60/59.94/50
- 720p 60/59.94/50
- HDMI Цветовое пространство, точность цветопередачи: RGB 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
- Аналоговые AV стандарты: NTSC, PAL
- Разъем питания: Разъем питания с резьбой
- Напряжение питания: DC 12 В
- Мощность потребления: 6,0 Вт
- Рабочая температура: -20℃~ 60℃
- Температура хранения: -30℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 0%~90% без конденсата
- Размеры (ДШГ): 125,5х104 х24,5 мм
- Вес: 465 г
Комплектация:
- Конвертер AVMATRIX SC1120
- Монтажный кронштейн – 2шт
- Универсальный источник питания DC 12V
- Кабель AV (RCA)