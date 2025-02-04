AstrHori 18mm f/8 Macro Probe - мануальный макрообъектива предназначенный для камер с APS-C сенсором, выпускается с разными типами байонетов. Длинный корпус объектива-щупа позволяет создавать изображения, находясь на удобном расстоянии для съемки. Максимальный коэффициент увеличения 2:1. Объектив получил водонепроницаемый корпус - переднюю часть, длина которой составляет 20 см. Эту часть линзы можно погружать в воду. Защитная линза изготовлена из сапфирового стекла, которое обладает высокой твердостью, износостойкостью и устойчивостью к царапинам.

На передней части линзы имеется светодиодная подсветка с 10-ю уровнями регулировки, которая позволяет компенсировать недостаток света в сцене. Подсветка имеет температуру 5000К и мощность 5 Вт. Имеется порт USB-C для питания подсветки. Диапазон значений диафрагмы – f/8 - f/28, оптическая конструкция довольно сложная – состоит из 23 элементов в 17 группах, длина объектива 458 мм, а самый большой диаметр (у байонета) – около 60 мм. Объектив имеет разъемную на две части конструкцию для упрощения хранения и транспортировки.

Широкий угол обзора 76° и минимальное рабочее расстояние в 474 мм позволяет создавать панорамную перспективу. Двукратное увеличение обеспечивает съемку объектов разного размера и сложных деталей. Кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки используют стандартные параметры зубьев для дистанционного управления при видеосъемке.

Преимущества:

Макросъёмка с двукратным увеличением - двукратное увеличение позволяет показать больше деталей при съемке

Портативность - объектив можно разделить на 2 секции и хранить отдельно, что обеспечивает портативность.

Водонепроницаемая конструкция передней части - передняя часть объектива длиной 20 см водонепроницаема, поэтому его можно погружать глубоко в воду.

Заполняющая подсветка - спереди объектив оснащен LED-подсветкой мощностью 5 Вт, что позволяет его использовать в норках животных и насекомых, для съемках в трубах и труднодоступных местах.

Благодаря особой конструкции передней части объектив может решить задачу съемки в узком пространстве, например, в норках животных. Широкоугольная макросъемка с большой глубиной резкости, включающей больше объектов в кадр. Он также может сохранять определенное рабочее расстояние до объекта, не затрагивая его.