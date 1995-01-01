Сумка подходит для 1 светодиодной панели формата 27х35 см (Aputure Light Storm 1S или 1C), а также для необходимых аксессуаров (кронштейн, блок управления, кабели, аккумуляторы и так далее). Можно носить в руках или через плечо на плечевом ремне.
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