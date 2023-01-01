Сумка подходит для 1 светодиодной панели формата 27х35 см (Aputure Light Storm 1S или 1C), а также для необходимых аксессуаров (кронштейн, блок управления, кабели, аккумуляторы и так далее). Можно носить в руках или через плечо на плечевом ремне.