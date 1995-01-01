Сумка Aputure Light Storm Messenger Bag

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Код товара: УТ-00055090 Артикул: Light Storm Messenger Bag Код товара: УТ-00055090 Артикул: Light Storm Messenger Bag Вес 1.2 кг Размеры внешние 39.5 х 34 х 14.5 см Размеры внутренние Цвет Серый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 1.2 кг Размеры внешние 39.5 х 34 х 14.5 см Размеры внутренние Цвет Серый Описание Сумка подходит для 1 светодиодной панели формата 27х35 см (Aputure Light Storm 1S или 1C), а также для необходимых аксессуаров (кронштейн, блок управления, кабели, аккумуляторы и так далее). Можно носить в руках или через плечо на плечевом ремне. Видео Наш обзор

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