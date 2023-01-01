Сумка Aputure Light Storm Messenger Bag
Код товара : УТ-00055090
Артикул : Light Storm Messenger Bag
38%
14 290 ₽
8 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес
1.2 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Сумка подходит для 1 светодиодной панели формата 27х35 см (Aputure Light Storm 1S или 1C), а также для необходимых аксессуаров (кронштейн, блок управления, кабели, аккумуляторы и так далее). Можно носить в руках или через плечо на плечевом ремне.