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Сумка Aputure Light Storm Messenger Bag

  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
  • Light Storm Messenger Bag
Код товара:УТ-00055090
Артикул:Light Storm Messenger Bag

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка подходит для 1 светодиодной панели формата 27х35 см (Aputure Light Storm 1S или 1C), а также для необходимых аксессуаров (кронштейн, блок управления, кабели, аккумуляторы и так далее). Можно носить в руках или через плечо на плечевом ремне.